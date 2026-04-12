Sürücüler dikkat: Kış lastiği uygulaması bitiyor

Sürücüler dikkat: Kış lastiği uygulaması bitiyor

Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 15 Nisan itibarıyla sona eriyor. 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T14:31+0300

2026-04-12T14:31+0300

2026-04-12T14:31+0300

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2025’te başlamıştı.Denetimler emniyet, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından sürdürülürken, kuralın 15 Nisan 2026 günü sona ereceği açıklandı. Uzmanlar, kış lastiklerinin 7 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmasının yol tutuşunu düşürdüğünü, aşınmayı artırdığını ve yakıt tüketimini yükselttiğini belirtiyor.Öte yandan lastik değişim ücretleri jant ölçüsüne göre yaklaşık bin ila bin 500 lira arasında değişirken, lastik oteli hizmeti de benzer fiyatlardan sunuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-hafta-sonu-baslayacak-takmayanlar-trafige-cikamayacak-1100915592.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye

kış lastiği, kış, tekerlek, lastik, 4 mevsim lastik, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik cezaları, trafik ihlali, trafik kontrolü