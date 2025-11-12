https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-hafta-sonu-baslayacak-takmayanlar-trafige-cikamayacak-1100915592.html
Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak: Takmayanlar trafiğe çıkamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak: Takmayanlar trafiğe çıkamayacak
Sputnik Türkiye
Zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T08:12+0300
2025-11-12T08:12+0300
2025-11-12T08:12+0300
yaşam
kış lastiği
kış
trafik
trafik kontrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/1f/1043492985_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e2d72dd4783ee810e4c3766cda45fdeb.jpg
Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, bu yıl 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Uygulama, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar sürecek.Özel araçlar için zorunlu olmasa da, can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımı tavsiye ediliyor.Kış lastiği takmayanlar yola devam edemeyecekGeçmiş yıllarda 1 Aralık’ta başlayan uygulama, bu yıl iki hafta öne çekildi.Ekipler, kış şartlarına hazırlıksız çıkan araçlara yönelik denetimleri artıracak. Kış lastiği takmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Amaç, olumsuz hava koşullarında yolların kapanmasını ve mağduriyetlerin yaşanmasını önlemek.Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/ticari-araci-olanlari-ilgilendiriyor-kis-lastigi-uygulamasi-bu-yil-erken-baslayacak-1100666047.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/1f/1043492985_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_db610addd78d60867535130d2421d2f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kış lastiği, kış, trafik, trafik kontrolü
kış lastiği, kış, trafik, trafik kontrolü
Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak: Takmayanlar trafiğe çıkamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek.
Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, bu yıl 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Uygulama, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar sürecek.
Özel araçlar için zorunlu olmasa da, can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımı tavsiye ediliyor.
Kış lastiği takmayanlar yola devam edemeyecek
Geçmiş yıllarda 1 Aralık’ta başlayan uygulama, bu yıl iki hafta öne çekildi.
Ekipler, kış şartlarına hazırlıksız çıkan araçlara yönelik denetimleri artıracak. Kış lastiği takmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Amaç, olumsuz hava koşullarında yolların kapanmasını ve mağduriyetlerin yaşanmasını önlemek.
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.