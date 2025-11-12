https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-hafta-sonu-baslayacak-takmayanlar-trafige-cikamayacak-1100915592.html

Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak: Takmayanlar trafiğe çıkamayacak

Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak: Takmayanlar trafiğe çıkamayacak

Sputnik Türkiye

Zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T08:12+0300

2025-11-12T08:12+0300

2025-11-12T08:12+0300

yaşam

kış lastiği

kış

trafik

trafik kontrolü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/1f/1043492985_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e2d72dd4783ee810e4c3766cda45fdeb.jpg

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, bu yıl 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Uygulama, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar sürecek.Özel araçlar için zorunlu olmasa da, can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımı tavsiye ediliyor.Kış lastiği takmayanlar yola devam edemeyecekGeçmiş yıllarda 1 Aralık’ta başlayan uygulama, bu yıl iki hafta öne çekildi.Ekipler, kış şartlarına hazırlıksız çıkan araçlara yönelik denetimleri artıracak. Kış lastiği takmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Amaç, olumsuz hava koşullarında yolların kapanmasını ve mağduriyetlerin yaşanmasını önlemek.Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/ticari-araci-olanlari-ilgilendiriyor-kis-lastigi-uygulamasi-bu-yil-erken-baslayacak-1100666047.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kış lastiği, kış, trafik, trafik kontrolü