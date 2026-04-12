Özel'in ziyaret ettiği Ümit Özdağ: 'Ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız'

2026-04-12T15:15+0300

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.Özel, ziyarette, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve "siyasi ahlak yasası" ile ara seçim taleplerine ilişkin konuları görüştüklerini söyledi.İran'daki gelişmelere ilişkin Özel, çatışmaların geçici olarak durduğu süreçte müzakerelerden sonuç alınamadığını, savaşın yeniden alevlenmesine ilişkin kaygı duyduklarını ifade ederek, "Dün akşam anlaşmanın sağlanamamasından büyük üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Hem kısa vadede hem uzun vadede toplumun kırılgan kesimlerini, emeklileri ve emekçileri, küçük esnaftan başlayarak KOBİ'leri ve Türkiye'de istihdam yaratan sanayicileri nasıl koruyacağımızı anlatan önerilerimiz var. Ayrıca lojistik ağlar ve enerji koridorları için geleceğe dönük olarak Cumhuriyet Halk Partisinin meseleye nasıl baktığını özetleyen bir raporu paylaşma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.Ara seçim tartışmalarıÖzel, bir süredir Türkiye'nin gündeminde ara seçim tartışmalarının yer aldığını söyledi. Bu konunun medyada yanlış bir yerden tartışıldığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ziyaretinden dolayı Özgür Özel'e teşekkür etti. Ara seçim tartışmalarına yönelik Özdağ, "Bir an önce ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız." dedi.İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriCHP Genel Başkanı Özel, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına yönelik paylaşımın sorulması üzerine, "Eli kanlı ve bebekleri katleden, çocukları öldüren, masum insanları öldüren bir soykırımcının meseleyi Türkiye'deki bir siyasetçiye Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren birisini hedef alarak yaptığı açıklama tam bir hadsizliktir." ifadesini kullandı.Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin İsrail'e karşı ortak tutum sergilediğini belirten Özel, "İçerideki siyasi rekabet bir yana İsrail'e ve eli kanlı bir yönetime en ufak bir paye çıkmaz. Yanlarına hiçbir şey kalmaz. Bu konuda İsrail'in karşısında Türkiye tam olarak bir ve bütün şekilde aynı tarafta masumların tarafında durmaktadır. İsrail'den taraf olacak hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi bulamazlar." diye konuştu.Hayati Yazıcı'nın ara seçim açıklamalarıCHP Genel Başkanı Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ara seçim tartışmalarına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, 2002'nin ocak ayında AK Parti ve CHP'nin ortak oylarıyla Anayasa'ya "Bir seçim bölgesindeki bütün milletvekilleri yoksa orada seçim yenilenir" maddesinin eklendiğini söyledi.Özel, "O günlerde bu tartışmalar ne için yapılmış? Erdoğan'ın parlamento dışında kalmasını, Deniz Baykal nasıl demokrasi açısından tanımlamış, ne için görüşülmüş ve bayram değil seyran değil AK Parti ile CHP bir arada müştereken Anayasa'nın 78'inci maddesine tüm milletvekillerinin oyuyla o fıkrayı niye koymuş? Onu bir izah etsin Hayati Yazıcı." şeklinde konuştu.

