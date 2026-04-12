Ahmet Hakan: Çatlı filmi neden çok izleniyor?

"Çatlı filmi neden çok izleniyor? ŞU sıralar sinemada en çok izlenen film Çatlı filmi.

Türkiye sinemalarında izleyici sayısı 350 bini aşmış durumda. Yurtdışında ise 80 bine yaklaşmış. Eski nesil Susurluk kazasını çoktan unuttu, anımsayan çok az. Yeni nesil ise Susurluk kazasını bilmiyor. Abdullah Çatlı’ya gelince...

Epey tartışmalı bir kişilik. Bir kesim Çatlı’ya çok keskin yargılarla yaklaşıyor. Bunları dikkate alırsak Çatlı filminin bu kadar ilgi görmesi çok şaşırtıcı. Ama ben filmi izleyince neden çok izlendiğini az çok anladım.

Her şeyden önce paraya kıymışlar film çekerken. 80’lerin atmosferini çok iyi yansıtmışlar. Çatışma sahneleri çok inandırıcı. Bunların etkisi var galiba filmin çok izlenmesinde. Çatlı rolündeki Vedat İnceefe, aynı Çatlı gibi. Çok iyi oynamış. Hem Çatlı’ya çok benziyor hem de Çatlı duygusunu muazzam veriyor.

Gişe başarısında Vedat İnceefe’nin payını es geçmemek lazım. Filmde Çatlı’nın ASALA’ya karşı verdiği mücadele anlatılmış, tartışmalı yönlerinden uzak durulmuş.

Yani film 80’leri anlatıyor, 90’lardan uzak duruyor. Filmin ilgi çekmesinde bunun da rolü olmuştur sanırım. Aile vurgusu, duygusallıklar, arada damardan türküler... Bizim izleyiciyi yakalayacak tüm unsurlar kullanılmış filmde. Bizim millet, sinemada duygulanmayı, ağlamayı falan sever."