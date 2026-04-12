Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Macaristan sandık başında: İktidar için seçim yarışı başladı
Macaristan sandık başında: İktidar için seçim yarışı başladı
Macaristan’da seçmenler, 199 milletvekilini belirlemek için oy kullanmaya başladı. Anketler yarışın başa baş geçtiğini gösterirken, kararsız seçmenler sonucu... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T09:49+0300
2026-04-12T10:12+0300
09:49 12.04.2026 (güncellendi: 10:12 12.04.2026)
© REUTERSMacaristan genel seçim için sandık başında
Macaristan’da seçmenler, 199 milletvekilini belirlemek için oy kullanmaya başladı. Anketler yarışın başa baş geçtiğini gösterirken, kararsız seçmenler sonucu belirleyebilir.
Macaristan’da genel seçimlerde oy kullanmak için seçmenler sandık başına gitmeye başladı.
Oy verme işleminin yerel saatle 06.00’da başladığı ve 19.00’a kadar süreceği bildirildi.
Seçimlerde halkın, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri ise ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullandığı belirtildi.
Seçim sistemi kapsamında, Macaristan Ulusal Meclisi’ndeki 199 sandalyenin 106’sı dar bölge, 93’ü ise parti listelerine göre dağıtılıyor.
Seçimlerde, 16 yıldır iktidarda bulunan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi yarışıyor.
Anketlerin çoğunun Tisza’nın önde olduğunu gösterdiği, ancak kararsız seçmen oranının yüksek olması nedeniyle sonuçların belirsizliğini koruduğu ifade edildi.
Macaristan’da partilerin meclise girebilmesi için ulusal listede en az yüzde 5 oy almaları gerekiyor.
Seçim sonuçlarına göre en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste hükümeti kurabilecek.
Yurt dışında yaşayan ve ikamet adresi ülkede olmayan seçmenlerin yalnızca ulusal parti listeleri için oy kullanabildiği, ülke içinde yaşayanların ise iki oy hakkına sahip olduğu belirtildi.
Seçim sonuçlarının sadece ülke siyaseti değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin siyasi dengeleri açısından da önemli olacağı ifade edildi.
