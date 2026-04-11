Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Pezeşkiyan: İran heyeti Pakistan’da ulusal çıkarları kararlılıkla savunuyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan’daki müzakerelere katılan üst düzey heyetin 'İran’ın çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu' belirterek, sürecin... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T18:39+0300
252
60
2026
252
60
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
252
60
18:39 11.04.2026
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan’daki müzakerelere katılan üst düzey heyetin 'İran’ın çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu' belirterek, sürecin sonucundan bağımsız olarak hükümetin halkın yanında olacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan’da yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pezeşkiyan, Pakistan’da bulunan üst düzey İran heyetinin “tüm gücüyle İran’ın çıkarlarını koruduğunu” belirterek, heyetin bu doğrultuda cesur bir şekilde müzakere yürüttüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında, “İranlı üst düzey heyet, Pakistan’da bulunmakta olup tüm varlığıyla İran’ın çıkarlarını korumaktadır ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir” ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecinin sonucundan bağımsız olarak hükümetin halkın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Her ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkın hizmetinde olmaya devam edecektir” dedi.

İslamabad'da görüşmeler başladı

İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda bugün yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.
Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.
loader
Заголовок открываемого материала