Pezeşkiyan: İran heyeti Pakistan’da ulusal çıkarları kararlılıkla savunuyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan’daki müzakerelere katılan üst düzey heyetin 'İran’ın çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu' belirterek, sürecin... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T18:39+0300

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan’da yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pezeşkiyan, Pakistan’da bulunan üst düzey İran heyetinin “tüm gücüyle İran’ın çıkarlarını koruduğunu” belirterek, heyetin bu doğrultuda cesur bir şekilde müzakere yürüttüğünü ifade etti.Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında, “İranlı üst düzey heyet, Pakistan’da bulunmakta olup tüm varlığıyla İran’ın çıkarlarını korumaktadır ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir” ifadelerini kullandı.Müzakere sürecinin sonucundan bağımsız olarak hükümetin halkın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Her ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkın hizmetinde olmaya devam edecektir” dedi.İslamabad'da görüşmeler başladıİran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda bugün yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.

