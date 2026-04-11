https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/pezeskiyan-iran-heyeti-pakistanda-ulusal-cikarlari-kararlilikla-savunuyor-1104943904.html
Pezeşkiyan: İran heyeti Pakistan’da ulusal çıkarları kararlılıkla savunuyor
Pezeşkiyan: İran heyeti Pakistan’da ulusal çıkarları kararlılıkla savunuyor
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'daki müzakerelere katılan üst düzey heyetin 'İran'ın çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu' belirterek, sürecin... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T18:39+0300
2026-04-11T18:39+0300
2026-04-11T18:39+0300
dünya
ortadoğu
mesud pezeşkiyan
pakistan
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097852411_0:14:746:433_1920x0_80_0_0_0846f27b24870e3b142db7f1e5df85ea.png
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan’da yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pezeşkiyan, Pakistan’da bulunan üst düzey İran heyetinin “tüm gücüyle İran’ın çıkarlarını koruduğunu” belirterek, heyetin bu doğrultuda cesur bir şekilde müzakere yürüttüğünü ifade etti.Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında, “İranlı üst düzey heyet, Pakistan’da bulunmakta olup tüm varlığıyla İran’ın çıkarlarını korumaktadır ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir” ifadelerini kullandı.Müzakere sürecinin sonucundan bağımsız olarak hükümetin halkın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Her ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkın hizmetinde olmaya devam edecektir” dedi.İslamabad'da görüşmeler başladıİran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda bugün yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/iran-medyasi-islamabadda-gorusmeler-basladi-1104941689.html
pakistan
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097852411_49:0:680:473_1920x0_80_0_0_ce44f1b45554903d214f972a2d913933.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, pakistan, i̇ran
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, pakistan, i̇ran
Pezeşkiyan: İran heyeti Pakistan’da ulusal çıkarları kararlılıkla savunuyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan’daki müzakerelere katılan üst düzey heyetin 'İran’ın çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu' belirterek, sürecin sonucundan bağımsız olarak hükümetin halkın yanında olacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan’da yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pezeşkiyan, Pakistan’da bulunan üst düzey İran heyetinin “tüm gücüyle İran’ın çıkarlarını koruduğunu” belirterek, heyetin bu doğrultuda cesur bir şekilde müzakere yürüttüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında, “İranlı üst düzey heyet, Pakistan’da bulunmakta olup tüm varlığıyla İran’ın çıkarlarını korumaktadır ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir” ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecinin sonucundan bağımsız olarak hükümetin halkın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Her ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkın hizmetinde olmaya devam edecektir” dedi.
İslamabad'da görüşmeler başladı
İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslarda bugün yeni bir aşamaya geçildi. İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığını bildirdi.
Yaklaşık altı haftadır süren çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin, ateşkes başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve karşılıklı talepler gibi kritik başlıkları kapsaması bekleniyor.