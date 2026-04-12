İran Devrim Muhafızları: Hürmüz'e yaklaşacak her türlü askeri gemiye sert karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasına ciddi bir karşılık verileceği uyarısında bulunduğu bildirildi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye

İran devlet televizyonu Press TV’nin haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasına ciddi bir karşılık verileceği konusunda uyardı.İlgili haberde, "Hürmüz Boğazı'na herhangi bir savaş gemisinin yaklaşmasına sert bir karşılık verilecek" ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın uluslararası kuralları ihlal ettiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin ablukaya alınacağını açıklamıştı.Trump ayrıca, boğazın yakında kapatılacağını ileri sürerek, İngiltere ve daha birkaç ülkenin mayın temizleme gemileri göndereceğini dile getirmiş, ayrıca orduya boğazdan geçiş için İran'a ödeme yapan tüm gemileri izleme ve ele geçirme emri verdiğini söylemişti.

