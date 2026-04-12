İran Devrim Muhafızları: Hürmüz'e yaklaşacak her türlü askeri gemiye sert karşılık verilecek
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasına ciddi bir karşılık verileceği uyarısında bulunduğu bildirildi. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T20:52+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
i̇ran devrim muhafızları
uyarı
abd
donald trump
press tv
i̇ngiltere
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/trump-abd-hurmuze-giren-gemilere-abluka-uygulayacak-1104956454.html
20:52 12.04.2026
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasına ciddi bir karşılık verileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.
İran devlet televizyonu Press TV’nin haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasına ciddi bir karşılık verileceği konusunda uyardı.
İlgili haberde, "Hürmüz Boğazı'na herhangi bir savaş gemisinin yaklaşmasına sert bir karşılık verilecek" ifadelerine yer verildi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın uluslararası kuralları ihlal ettiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin ablukaya alınacağını açıklamıştı.
Trump ayrıca, boğazın yakında kapatılacağını ileri sürerek, İngiltere ve daha birkaç ülkenin mayın temizleme gemileri göndereceğini dile getirmiş, ayrıca orduya boğazdan geçiş için İran'a ödeme yapan tüm gemileri izleme ve ele geçirme emri verdiğini söylemişti.
Trump: ABD, Hürmüz'e giren gemilere abluka uygulayacak
