Lig tarihinde bir ilk: Takımın başına kadın teknik direktör getirildi
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, erkek futbol takımının başına Marie-Louise Eta'yı getirerek kulüp tarihinde bir ilke imza attı. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
Union Berlin, Heidenheim karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Steffen Baumgart’ın görevine son verdi.Bundesliga ekibi, daha önce kulübün U19 erkek takımını çalıştıran 34 yaşındaki kadın çalıştırıcı Marie-Louise Eta’yı kulüp tarihinde ilk kez erkek futbol takımının başına getirdi.Eta, Avrupa’nın büyük beş ligi olarak adlandırılan üst düzey liglerinde erkek takım çalıştıran ilk kadın teknik direktör oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/super-lig-tarihinde-bir-ilk-kadin-hakem-mac-yonetecek-1104218332.html
