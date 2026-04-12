Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/lig-tarihinde-bir-ilk-takimin-basina-kadin-teknik-direktor-getirildi-1104957891.html
Lig tarihinde bir ilk: Takımın başına kadın teknik direktör getirildi
Sputnik Türkiye
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, erkek futbol takımının başına Marie-Louise Eta’yı getirerek kulüp tarihinde bir ilke imza attı. 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T19:25+0300
2026-04-12T19:25+0300
spor
almanya
bundesliga
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104957720_0:29:743:447_1920x0_80_0_0_abdc97ea162a0f01bc11263a67d6fcf1.jpg
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104957720_72:0:673:451_1920x0_80_0_0_5f292f3b4fd1c423ca75f59584f7d996.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, bundesliga, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü
almanya, bundesliga, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü

19:25 12.04.2026
© AP PhotoMarie-Louise Eta
Marie-Louise Eta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
© AP Photo
Abone ol
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, erkek futbol takımının başına Marie-Louise Eta’yı getirerek kulüp tarihinde bir ilke imza attı.
Union Berlin, Heidenheim karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Steffen Baumgart’ın görevine son verdi.
Bundesliga ekibi, daha önce kulübün U19 erkek takımını çalıştıran 34 yaşındaki kadın çalıştırıcı Marie-Louise Eta’yı kulüp tarihinde ilk kez erkek futbol takımının başına getirdi.
Eta, Avrupa’nın büyük beş ligi olarak adlandırılan üst düzey liglerinde erkek takım çalıştıran ilk kadın teknik direktör oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала