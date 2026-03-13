Türkiye
Süper Lig tarihinde bir ilk: Kadın hakem maç yönetecek
Süper Lig tarihinde bir ilk: Kadın hakem maç yönetecek
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında tarihi bir gelişme yaşanacak. Asen Albayrak, lig tarihinde ilk kez orta hakem olarak görev yapacak kadın hakem olacak. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem listesine göre Asen Albayrak, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak Göztepe – Alanyaspor karşılaşmasını yönetecek. Bu atamayla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez bir kadın hakem orta hakem olarak sahaya çıkmış olacak.Karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini ise Samet Çiçek ve Murat Şener üstlenirken, dördüncü hakem Erdem Mertoğlu olacak.
süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), kadın, kadın oyuncu, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, trendyol süper lig

Süper Lig tarihinde bir ilk: Kadın hakem maç yönetecek

00:09 13.03.2026
© Fotoğraf : TFFAsen Albayrak
Asen Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© Fotoğraf : TFF
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında tarihi bir gelişme yaşanacak. Asen Albayrak, lig tarihinde ilk kez orta hakem olarak görev yapacak kadın hakem olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem listesine göre Asen Albayrak, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak Göztepe – Alanyaspor karşılaşmasını yönetecek.
Bu atamayla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez bir kadın hakem orta hakem olarak sahaya çıkmış olacak.
Karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini ise Samet Çiçek ve Murat Şener üstlenirken, dördüncü hakem Erdem Mertoğlu olacak.
