https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/super-lig-tarihinde-bir-ilk-kadin-hakem-mac-yonetecek-1104218332.html
Süper Lig tarihinde bir ilk: Kadın hakem maç yönetecek
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında tarihi bir gelişme yaşanacak. Asen Albayrak, lig tarihinde ilk kez orta hakem olarak görev yapacak kadın hakem olacak. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T00:09+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
kadın
kadın oyuncu
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
trendyol süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104218160_0:17:683:401_1920x0_80_0_0_b699e3965374c01d2fadfab9dafe65fc.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem listesine göre Asen Albayrak, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak Göztepe – Alanyaspor karşılaşmasını yönetecek. Bu atamayla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez bir kadın hakem orta hakem olarak sahaya çıkmış olacak.Karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini ise Samet Çiçek ve Murat Şener üstlenirken, dördüncü hakem Erdem Mertoğlu olacak.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104218160_0:0:684:512_1920x0_80_0_0_11f7b8365c444a9077a139cb99dc9d18.jpg
süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), kadın, kadın oyuncu, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, trendyol süper lig
