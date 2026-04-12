Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Ligde adil bir rekabet ortamı yok

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde adil rekabet ortamı olmadığını savunarak, özellikle Galatasaray maçının planlanan tarihte oynanmamasının... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T22:03+0300

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Stoilov, ''Bence ligde şu anda adaletsiz bir rekabet ortamı var. Çünkü Galatasaray maçımız, normalde onların Avrupa'da yapacağı karşılaşma sonrası oynanacaktı ve bunun ertelenmemesi gerekiyordu. Bu ertelendiği için biz 1 haftada 3 maç oynamak zorunda kaldık'' dedi.Bulgar teknik adam, ''Bu çok farklı bir senaryoya neden oldu. Bunu söylediğim için bana kızanlar olabilir ama Galatasaray, Liverpool maçından sonra buraya gelseydi bu bizim adımıza bir avantaj olurdu. Yenerdik, yenilirdik bu ayrı bir konu ama bu çok farklı bir maç senaryosu ortaya çıkartırdı'' şeklinde konuştu.Stoilov, ''Biz hem bu şekilde Galatasaray maçını kaybetmiş olduk hem de bugün istediğimiz çok önemli bir maçı kazanamadık. Maalesef ligde adil bir rekabet ortamı yok. Bu şekilde Galatasaray bir avantaj sağlanmış oldu'' açıklamasında bulundu.

