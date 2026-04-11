Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/szijjarto-orban-iktidarda-kaldigi-surece-ukrayna-abye-giremeyecek-1104945814.html
Szijjarto: Orban iktidarda kaldığı sürece Ukrayna AB'ye giremeyecek
Szijjarto: Orban iktidarda kaldığı sürece Ukrayna AB’ye giremeyecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Viktor Orban liderliğindeki hükümet iktidarda kaldığı sürece Budapeşte'nin Ukrayna'nın Avrupa... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T21:53+0300
2026-04-11T21:53+0300
dünya
peter szijjarto
macaristan
brüksel
avrupa birliği
ab
ukrayna
viktor orban
hristiyan demokratik halk partisi (kdnp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Viktor Orban hükümeti görevde kaldığı sürece Budapeşte’nin Ukrayna’nın AB üyeliğini veto edeceğini, Rus petrol ve gazından vazgeçmeyeceğini ve Macar parasını “Ukrayna’daki savaş mafyasının” finansmanına göndermeyeceğini söyledi.Szijjarto, parlamento seçimlerinden kısa süre sonra Brüksel’in Macaristan’ı “kalıcı olarak” Rus petrolünden mahrum bırakmak istediğini belirterek, Orban hükümetinin Rus enerjisini korumak için “mücadele edeceğini” vurguladı.Macaristan’da parlamento seçimleri 12 Nisan’da yapılacak. Oylamanın sonucunda, Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz Partisi ve küçük koalisyon ortağı Hristiyan Demokratik Halk Partisi’nin iktidarda kalıp kalmayacağı veya AB ve NATO ile daha yakın işbirliğinden yana olan TISA partisinin yönetime gelip gelmeyeceği belli olacak. İktidardaki blok, Macaristan’a “barış, güvenlik ve istikrar” garantisi sunduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/orban-ab-rusyayi-kuresel-ekonomiden-izole-edemeyecegini-kabul-etmeli-1104936158.html
macaristan
brüksel
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_52:0:1047:746_1920x0_80_0_0_6acffdbc73314411b9fa76d4e121f475.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter szijjarto, macaristan, brüksel, avrupa birliği, ab, ukrayna, viktor orban, hristiyan demokratik halk partisi (kdnp)
peter szijjarto, macaristan, brüksel, avrupa birliği, ab, ukrayna, viktor orban, hristiyan demokratik halk partisi (kdnp)

Szijjarto: Orban iktidarda kaldığı sürece Ukrayna AB’ye giremeyecek

21:53 11.04.2026
© Sputnik / Кирилл ЗыковPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Viktor Orban liderliğindeki hükümet iktidarda kaldığı sürece Budapeşte’nin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılımına izin vermeyeceğini ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.
Brüksel’de, Macarlar da dahil olmak üzere Avrupalıların tüm parasının Ukrayna’daki savaş mafyasını desteklemek için gönderilmesini istiyorlar. Aynı zamanda Ukraynalıları, savaşlarıyla birlikte AB’ye sürüklemek istiyorlar. Biz bunların hiçbirine izin vermeyeceğiz. Bu ülkede egemen, ulusal bir hükümet olduğu sürece Macaristan savaşa girmeyecek, Macarların parası Macaristan’da kalacak ve Ukraynalılar hayatları boyunca asla Avrupa Birliği’ne giremeyecek.

Szijjarto, parlamento seçimlerinden kısa süre sonra Brüksel’in Macaristan’ı “kalıcı olarak” Rus petrolünden mahrum bırakmak istediğini belirterek, Orban hükümetinin Rus enerjisini korumak için “mücadele edeceğini” vurguladı.
Macaristan’da parlamento seçimleri 12 Nisan’da yapılacak. Oylamanın sonucunda, Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz Partisi ve küçük koalisyon ortağı Hristiyan Demokratik Halk Partisi’nin iktidarda kalıp kalmayacağı veya AB ve NATO ile daha yakın işbirliğinden yana olan TISA partisinin yönetime gelip gelmeyeceği belli olacak. İktidardaki blok, Macaristan’a “barış, güvenlik ve istikrar” garantisi sunduğunu savunuyor.
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
DÜNYA
Orban: AB, Rusya’yı küresel ekonomiden izole edemeyeceğini kabul etmeli
00:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала