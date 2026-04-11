Szijjarto: Orban iktidarda kaldığı sürece Ukrayna AB’ye giremeyecek
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Viktor Orban liderliğindeki hükümet iktidarda kaldığı sürece Budapeşte’nin Ukrayna’nın Avrupa... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Viktor Orban liderliğindeki hükümet iktidarda kaldığı sürece Budapeşte’nin Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılımına izin vermeyeceğini ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Viktor Orban hükümeti görevde kaldığı sürece Budapeşte’nin Ukrayna’nın AB üyeliğini veto edeceğini, Rus petrol ve gazından vazgeçmeyeceğini ve Macar parasını “Ukrayna’daki savaş mafyasının” finansmanına göndermeyeceğini söyledi.
Brüksel’de, Macarlar da dahil olmak üzere Avrupalıların tüm parasının Ukrayna’daki savaş mafyasını desteklemek için gönderilmesini istiyorlar. Aynı zamanda Ukraynalıları, savaşlarıyla birlikte AB’ye sürüklemek istiyorlar. Biz bunların hiçbirine izin vermeyeceğiz. Bu ülkede egemen, ulusal bir hükümet olduğu sürece Macaristan savaşa girmeyecek, Macarların parası Macaristan’da kalacak ve Ukraynalılar hayatları boyunca asla Avrupa Birliği’ne giremeyecek.
Szijjarto, parlamento seçimlerinden kısa süre sonra Brüksel’in Macaristan’ı “kalıcı olarak” Rus petrolünden mahrum bırakmak istediğini belirterek, Orban hükümetinin Rus enerjisini korumak için “mücadele edeceğini” vurguladı.
Macaristan’da parlamento seçimleri 12 Nisan’da yapılacak. Oylamanın sonucunda, Başbakan Viktor Orban’ın Fidesz Partisi ve küçük koalisyon ortağı Hristiyan Demokratik Halk Partisi’nin iktidarda kalıp kalmayacağı veya AB ve NATO ile daha yakın işbirliğinden yana olan TISA partisinin yönetime gelip gelmeyeceği belli olacak. İktidardaki blok, Macaristan’a “barış, güvenlik ve istikrar” garantisi sunduğunu savunuyor.