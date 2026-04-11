https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/orban-ab-rusyayi-kuresel-ekonomiden-izole-edemeyecegini-kabul-etmeli-1104936158.html
Orban: AB, Rusya’yı küresel ekonomiden izole edemeyeceğini kabul etmeli
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik enerji ve ekonomik politikalarını eleştirerek, Brüksel'in Moskova'yı dünya ekonomisinden... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T00:39+0300
dünya
viktor orban
macaristan
avrupa birliği
ab
rusya
moskova
enerji kaynakları
ekonomi
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093603991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa692ddcdf120c76220ebccec152a93f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/lavrov-szijjarto-ile-ukraynadaki-azinliklarin-durumunu-gorustuk-1104935670.html
macaristan
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093603991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caa550cbf49de2b7335273f39b65501e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, rusya, moskova, enerji kaynakları, ekonomi, ukrayna, barış
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik enerji ve ekonomik politikalarını eleştirerek, Brüksel’in Moskova’yı dünya ekonomisinden dışlama çabalarının başarısız olduğunu belirtti.
Macar televizyon kanalı ATV’ye konuşan Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyeceğini ve Moskova’yı dünya ekonomisinden izole etme girişiminin başarısız olduğunu söyledi. Orban, Ukrayna’da barış sağlanmasının ardından Avrupa’nın “yeniden Ruslarla ticaret yapması” gerektiğini ifade etti.
Brüksel bu savaşı kaybetti. Avrupa’nın Rus hammadde ve enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu kabullenmeleri gerekiyor. Ayrıca AB’nin Rusya’yı dünya ekonomisinden izole etmeye muktedir olmadığını da anlamalılar. Görünen o ki Ruslar şu anda çok para kazanıyor, çünkü kaynaklarını Avrupa dışında herkese satabiliyorlar.
Orban, Ukrayna’da barış sağlanmasının ardından Avrupa’nın Moskova ile ekonomik ilişkilerini yeniden canlandırması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa, barıştan sonra yeniden Ruslarla ticaret yapmalı” dedi.
Macaristan Başbakanı, daha önceki açıklamalarında da küresel yakıt arzında ciddi bir kıtlık riski varken Avrupa’nın Rus petrolü olmadan ayakta kalamayacağını dile getirmişti.