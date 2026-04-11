https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/lavrov-szijjarto-ile-ukraynadaki-azinliklarin-durumunu-gorustuk-1104935670.html
Lavrov: Szijjarto ile Ukrayna’daki azınlıkların durumunu görüştük
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho'nun, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile temaslarına yönelik tepkisini eleştirerek... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T00:03+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
peter szijjarto
macaristan
avrupa komisyonu
brüksel
ukrayna
rusya
ab komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png
Lavrov, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho’nun, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile temasları nedeniyle dile getirdiği memnuniyetsizliğe yanıt verdi. Lavrov, Rus ve Macar dışişleri bakanları arasındaki diyalogda Ukrayna’daki ulusal azınlıkların durumunun merkezde yer aldığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Lavrov, Brüksel’in “Rusya’ya stratejik yenilgi” hedefi uğruna kendi ilan ettiği değerleri çiğnediğini ve insan hakları yaklaşımında “hukukun değil, Nazi ideolojisinin üstünlüğünü” fiilen kabul ettiğini vurguladı.Rus bakan, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho’nun, Ukrayna’daki azınlık hakları konusundaki Rusya-Macaristan temaslarına ilişkin açıklamasını, AB’nin insan hakları yaklaşımına dair bir itiraf olarak nitelendirdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_31:0:659:471_1920x0_80_0_0_fc87e2d01e079c4ee473ce2a1a8141e0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, macaristan, avrupa komisyonu, brüksel, ukrayna, rusya, ab komisyonu, nazi̇
En hassas başlıklardan biri, Ukrayna’daki ulusal azınlıkların durumudur. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile tam da bunu, hem de bir kez değil, birçok kez görüştük.
Brüksel’de Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatma gibi ütopik hedef uğruna, bir zamanlar ilan ettikleri, ama sahte olduğu ortaya çıkan kendi değer ve ideallerini dahi çiğnemeye hazırlar.
Rus bakan, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho’nun, Ukrayna’daki azınlık hakları konusundaki Rusya-Macaristan temaslarına ilişkin açıklamasını, AB’nin insan hakları yaklaşımına dair bir itiraf olarak nitelendirdi:
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho’nun çıkışını, Brüksel’in insan hakları yaklaşımında hukukun üstünlüğünü değil, Nazi ideolojisinin üstünlüğünü fiilen kabul etmesi dışında yorumlamak mümkün değil.