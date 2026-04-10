Rusya Dışişleri: Lübnan’a yönelik saldırılar derhal durdurulmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan topraklarına yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunarak, bölgedeki mevcut krizin kaynağı olarak ABD ve... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T22:45+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan topraklarına yönelik saldırıların acilen sonlandırılması gerektiğini belirterek, bölgedeki yıkıcı çatışmanın temel nedeninin ABD ve İsrail'in başlattığı savaş olduğunu kaydetti. Bakanlık, Pakistan'da planlanan görüşmelerin sabote edilmemesi uyarısında bulundu.Açıklamada, Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin önemine de dikkat çekilerek, taraflara sorumlu bir yaklaşım sergilemeleri ve süreci baltalayabilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapıldı.Bakanlık ayrıca, İran'a yönelik saldırılardan önce Hürmüz Boğazı'nda deniz seyrüseferinde herhangi bir sorun olmadığını hatırlatarak, "Bugün saldırılara karışanlar, koridoru kapatmakla Tahran'ı suçlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
22:45 10.04.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan topraklarına yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunarak, bölgedeki mevcut krizin kaynağı olarak ABD ve İsrail’i işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan topraklarına yönelik saldırıların acilen sonlandırılması gerektiğini belirterek, bölgedeki yıkıcı çatışmanın temel nedeninin ABD ve İsrail'in başlattığı savaş olduğunu kaydetti. Bakanlık, Pakistan'da planlanan görüşmelerin sabote edilmemesi uyarısında bulundu.
Mevcut aşamadaki kilit görev, bölgedeki yıkıcı çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, yani ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşın tamamen durdurulmasıdır. Bu savaşın sonuçları arasında, Arap Yarımadası ülkelerinin uğradığı zararların yanı sıra, Lübnan-İsrail sınır hattındaki çatışmalar ve Lübnan’a yönelik füze ve hava saldırıları da yer alıyor. Bu saldırıların derhal durdurulması gerekiyor.
Açıklamada, Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin önemine de dikkat çekilerek, taraflara sorumlu bir yaklaşım sergilemeleri ve süreci baltalayabilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapıldı.
Bakanlık ayrıca, İran'a yönelik saldırılardan önce Hürmüz Boğazı'nda deniz seyrüseferinde herhangi bir sorun olmadığını hatırlatarak, "Bugün saldırılara karışanlar, koridoru kapatmakla Tahran'ı suçlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
