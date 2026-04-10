Üç ölümcül hastalıkla yaşayan kadın iyileşti: Hücre tedavisi bağışıklık sistemini sıfırladı
Almanya'da üç ciddi otoimmün hastalığıyla mücadele eden bir kadın, deneysel hücre tedavisi sonrasında remisyona girdi. 14 aydır tedavi görmeyen kadının sağlık... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
13:18 10.04.2026
Almanya'da üç ciddi otoimmün hastalığıyla mücadele eden bir kadın, deneysel hücre tedavisi sonrasında remisyona girdi. 14 aydır tedavi görmeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken doktorlar bu durumun diğer otoimmün hastaları için 'umut verici' bir gelişme olduğunu dile getirdi.
Almanya’da üç farklı ve hayati risk taşıyan otoimmün hastalıkla yaşayan bir kadına, uygulanan hücre tedavisi sonrası dikkat çekici bir iyileşme sağlandı. Bilim insanları, tedavinin bağışıklık sistemini adeta “sıfırladığını” ve hastanın uzun süredir ilk kez normal yaşama dönebildiğini açıkladı.
47 yaşındaki hasta, 10 yılı aşkın süredir farklı tedaviler görmesine rağmen kalıcı sonuç alamıyordu. Doktorlar, Almanya’daki Erlangen Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan deneysel hücre tedavisinin ardından hastanın durumunda haftalar içinde belirgin iyileşme gözlemledi.
Tedaviden önce her gün kan nakline ihtiyaç duyan ve sürekli kan sulandırıcı kullanan hasta, işlemden sadece bir hafta sonra son transfüzyonunu aldı. İki hafta içinde ise günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilecek duruma geldi.

Üç hastalık aynı anda geriledi

Kadında görülen hastalıklar arasında, bağışıklık sisteminin kırmızı kan hücrelerini yok ettiği otoimmün hemolitik anemi (OİHA), trombositlerin hedef alındığı immün trombositopeni (ITP) ve kan pıhtılaşma riskini artıran antifosfolipid sendromu (APS) da mevcuttu.
Uzmanlara göre bu üç hastalığın ortak noktası, bağışıklık sistemindeki hatalı B hücrelerinin vücuda zarar vermesiydi.

Kanser tedavisinden uyarlanan yöntemle sağlığına kavuştu

Doktorlar, daha önce bazı kanser türlerinde başarıyla kullanılan CAR-T hücre tedavisini uyguladı. Bu yöntemde hastanın T hücreleri alınarak laboratuvarda yeniden programlandı ve zararlı B hücrelerini hedef alacak şekilde vücuda geri verildi.
Tedavi sonrası bu hücreler, hastalığa neden olan B hücrelerini ortadan kaldırdı. Aylar sonra yeniden oluşan B hücrelerinin ise sağlıklı olduğu gözlemlendi. Bu durum, bağışıklık sisteminin yeniden düzenlendiğine işaret etti.

14 aydır tedavi görmüyor

Hasta, 14 aydır herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan remisyon halinde yaşamını sürdürüyor. Ayrıca doktorlar, tedavinin hastanın yaşam kalitesini “önemli ölçüde artırdığını” belirtti.
Ancak uzmanlar, bu tür vakaların tek başına yeterli kanıt oluşturmadığını vurguladı. Tedavinin kalıcılığı ve diğer otoimmün hastalıklardaki etkisinin anlaşılması için geniş çaplı klinik deneylere ihtiyaç olduğu ifade edildi.
Araştırmaya dahil olmayan uzmanlar da sonuçları “umut verici” olarak değerlendirdi. Ancak yöntemin yaygın kullanımı için daha fazla veri gerektiği ve şu anda lupus, MS ve diğer otoimmün hastalıklar için devam eden birçok klinik çalışma bulunduğu belirtildi.
