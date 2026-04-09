Sputnik Türkiye, 09.04.2026
Bekarlık ve kanser arasında şaşırtan bağ: Evlilik kanser riskini etkiliyor mu?
Bekarlık ve kanser arasında şaşırtan bağ: Evlilik kanser riskini etkiliyor mu?
Yeni bir araştırma, hiç evlenmeyen bireylerde kanser görülme oranının daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durumun arkasında sosyal destek...
Bekarlık ve kanser arasında şaşırtan bağ: Evlilik kanser riskini etkiliyor mu?

Yeni bir araştırma, hiç evlenmeyen bireylerde kanser görülme oranının daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durumun arkasında sosyal destek ve yaşam tarzı gibi faktörler yer alıyor.
Bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir araştırma, evlilik ile kanser riski arasında bağlantı olabileceğini ortaya koydu.

Evlenmemiş bireylerde kanser riski daha yüksek

Güncel kanser araştırmalarının yayımlandığı Cancer Research Communications dergisinde paylaşılan çalışmaya göre, hiç evlenmemiş bireylerde kanser görülme oranı, evli ya da daha önce evlenmiş kişilere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek.
Araştırma sonuçlarına göre, hiç evlenmemiş erkeklerde kanser oranı yüzde 68 daha yüksek ölçülürken, bu oran kadınlarda yüzde 83’e kadar çıkıyor.

'Kanser riski tek bir nedene bağlı değil'

Uzmanlar, bu farkın tek bir nedene bağlı olmadığını vurguluyor. Bazı kanser türlerinde, özellikle doğurganlıkla ilişkili biyolojik süreçlerin etkili olabileceği belirtiliyor. Öte yandan sosyal destek, düzenli sağlık kontrolleri ve yaşam tarzı alışkanlıklarının da önemli rol oynadığı ifade ediliyor.
Araştırmanın başyazarı epidemiyolog Paulo Pinheiro, evli bireylerin genellikle daha fazla sosyal destek gördüğünü ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin daha düzenli olduğunu belirtti. Ayrıca evli kişilerin sigara ve alkol gibi riskli davranışlardan uzak durma eğiliminde olduğu da vurgulandı.

Sağlık sistemleri evli bireyleri 'daha iyi koruma eğiliminde'

Bununla birlikte bazı uzmanlar, elde edilen sonuçların doğrudan “evlilik koruyucudur” şeklinde yorumlanmasının yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Akademisyen Joan DelFattore, sağlık sistemlerinin evli bireyleri destekleyecek şekilde yapılandırılmasının bu farkı büyütmüş olabileceğine dikkat çekti.

Yalnız yaşayan bireyler sağlık taramalarına daha az katılıyor

Araştırmada ayrıca, yalnız yaşayan bireylerin sağlık taramalarına daha az katıldığı ve bu durumun erken teşhis şansını azalttığına işaret edildi. Uzmanlar, evli olmayan bireyler için güçlü sosyal destek ağlarının oluşturulmasının benzer koruyucu etkiler sağlayabileceğini belirtiyor.
Sonuç olarak araştırma, evliliğin tek başına bir “koruma kalkanı” olmadığını, ancak sosyal destek ve yaşam koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.
