https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1104919272.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha ele geçirildi
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104919114_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_b0214ee0388337c5c0da6101f1ff787f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Sumı Bölgesi'nde Miropolskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Dibrovo yerleşim birimleri düşman güçlerinden temizlendi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla 5 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/eski-abdli-diplomat-freeman-ateskes-anlasmasi-artik-gecerli-degil-1104915506.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104919114_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_3ab8ab11b353a39ad3dd08e7ccee99cd.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Sumı Bölgesi’nde Miropolskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Dibrovo yerleşim birimleri düşman güçlerinden temizlendi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla 5 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri;
SİHA ve insansız hücumbotların imalat, depolanma ve fırlatma yerler;
Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusunun 8 bin 440 askeri etkisiz hale getirilirken aralarında çok sayıda tank olmak üzere 139 zırhlı savaş aracı, bir hava savunma sistemi ve dört çoklu roketatar da imha edildi.