Eski ABD’li diplomat Freeman: Ateşkes anlaşması artık geçerli değil
Eski ABD’li diplomat Freeman: Ateşkes anlaşması artık geçerli değil
ABD’li eski diplomat Freeman, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasının artık çalışmadığını belirtti. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T11:56+0300
2026-04-10T11:56+0300
2026-04-10T12:03+0300
ABD’nin Eski Suudi Arabistan Büyükelçisi ve Eski Savunma Bakan Yardımcısı Chas Freeman, Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ettiği sürece İran-ABD müzakerelerinin anlamsız olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Tahran'ın söylemlerinin ateşkesin devam etmesi için hiçbir şans bırakmadığını söyleyen Freeman, Beyaz Saray’ın da barış görüşmelerine yeniden başlama yönünde kesinlikle hiçbir niyet göstermediğini kaydetti.Freeman, “Tahran'ın açıklamaları ateşkesin artık ölü olduğunu gösteriyor. Washington'ın da ateşkesi yeniden sağlamak için hiçbir planı yok gibi görünüyor” şeklinde konuştu.Daha önce İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları göz önüne alındığında, İran ve ABD arasında kalıcı bir barış anlaşması konusunda diyaloğun devam etmesinin anlamsız olduğunu söylemişti.İran medyası, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının devam etmesi durumunda, Tahran’ın Washington’la barış anlaşmasından çıkabileceğini bildirmişti.
i̇ran
i̇srail
lübnan
abd, ortadoğu, chas freeman, i̇ran, i̇srail, lübnan
Eski ABD’li diplomat Freeman: Ateşkes anlaşması artık geçerli değil
11:56 10.04.2026 (güncellendi: 12:03 10.04.2026)
ABD’li eski diplomat Freeman, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasının artık çalışmadığını belirtti.
ABD’nin Eski Suudi Arabistan Büyükelçisi ve Eski Savunma Bakan Yardımcısı Chas Freeman, Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ettiği sürece İran-ABD müzakerelerinin anlamsız olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Tahran'ın söylemlerinin ateşkesin devam etmesi için hiçbir şans bırakmadığını söyleyen Freeman, Beyaz Saray’ın da barış görüşmelerine yeniden başlama yönünde kesinlikle hiçbir niyet göstermediğini kaydetti.
Freeman, “Tahran'ın açıklamaları ateşkesin artık ölü olduğunu gösteriyor. Washington'ın da ateşkesi yeniden sağlamak için hiçbir planı yok gibi görünüyor” şeklinde konuştu.
Daha önce İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırıları göz önüne alındığında, İran ve ABD arasında kalıcı bir barış anlaşması konusunda diyaloğun devam etmesinin anlamsız olduğunu söylemişti.
İran medyası, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının devam etmesi durumunda, Tahran’ın Washington’la barış anlaşmasından çıkabileceğini bildirmişti.