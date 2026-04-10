Kremlin: Ukrayna'da barış bugün bile sağlanabilir, Zelenskiy'in bu yönde kararı alması gerek

Ukrayna'daki çatışmaların sona erme olasılığına ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, bunun için Zelenskiy'in bu yönde bir karar alması gerektiğini belirtti. 10.04.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da barış için Vladimir Zelenskiy'in barışın önünü açacak karar alması gerektiğini vurguladı.🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Zelenskiy böyle bir karar alırsa, Ukrayna'da barış bugün bile sağlanabilir🔴Kremlin, Zelenskiy'in Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesini destekleyeceğine dair açıklamasını gördü🔴Rusya ateşkes değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış istiyor🔴Kirill Dmitriyev, Moskova ile Washington arasındaki ekonomik işbirliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik temaslarını sürdürmek üzere ABD'de bir ziyaret gerçekleştiriyor'Paskalya ateşkesi insani nitelikte'🔴Dün gece geç saatlerde, Başkomutan'ın (Putin) emriyle yarın saat 15:00'ten Pazar günü sonuna kadar bir Paskalya ateşkesi ilan edildiğine dair mesaj yayınladık🔴Bu (Paskalya ateşkesi) insani bir nitelik taşıyor🔴Kutsal Paskalya Bayramı, ülkemiz için olduğu kadar Ukrayna, Ukraynalılar ve Ukrayna halkı için de kutsal bir bayramdır. Bu nedenle, sadece insani bir nitelik taşıyor🔴Defalarca söylediğimiz ve Devlet Başkanı Putin'in de belirttiği gibi, biz ateşkes değil, barış istiyoruz🔴Kalıcı ve sürdürülebilir bir barış

