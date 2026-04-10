Gaziantep'te rehine krizi: 20 suç kaydı bulunan zanlı gözaltında
Sputnik Türkiye
Gaziantep’te 3 kişiyi silahla rehin alıp bir kişiyi yaralayan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
20 suç kaydı bulunan ve hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 51 yaşındaki Latif U’nun yakalanması için polis çalışma başlattı.Şehitkamil ilçesinde bir evde saklandığı belirlenen şüpheliye baskın düzenlendi. Bu sırada evde bulunan kız arkadaşı G.B.’yi rehin alan Latif U., kadını ayağından yaraladı. Şüpheli daha sonra mahallede başka bir eve girerek burada bir kişiyi, ardından bir iş yerinde bulunan bir kişiyi daha rehin aldı.Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
