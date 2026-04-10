https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/gayrimenkul-alim-satiminda-yeni-donem-temmuzda-baslayacak-guvenli-odeme-sistemi-devreye-girecek-1104914071.html

Gayrimenkul alım-satımında yeni dönem Temmuz'da başlayacak: Güvenli ödeme sistemi devreye girecek

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerimde yeni dönem temmuz ayında başlıyor. Para transferlerinin güvenle tamamlanması için araçlarda olduğu gibi taşınmaz... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T11:01+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/02/1073078722_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_50a95efbc79d3c18fe0cc4d98b80730f.jpg

Gayrimenkul alım ve satışlarında 'güvenli ödeme sistemi' zorunlu hale gelecek. Bakanlık çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtirken sistemin 1 Temmuz'da devreye alınması planlanıyor. Buna göre ikinci el araç satışlarında uygulanan sistem, taşınmaz satışlarında uygulanacak, dolandırıcılığın ve kayıt dışılığın önüne geçilecek. Güvenli ödeme sistemi devreye girecekHürriyet'in haberine göre, gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan ‘güvenli ödeme sistemi’ taşınmaz satışlarında da zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme için ilk etapta 1 Mayıs tarihi açıklanmıştı. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre düzenleme 1 Temmuz’da devreye girecek.Düzenlemeyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:Yeni dönemde sistem nasıl işleyecek?Türkiye’de yıllardır ev alım satımında ödemeler çoğu zaman tapudan önce, tapu sırasında ya da tapudan sonra yapılıyor. Ödeme yöntemleri ise genellikle banka havalesi, EFT ya da kısmen elden ödeme şeklinde gerçekleşiyor. Alıcı parayı gönderdiğinde tapunun geçip geçmeyeceğinden, satıcı ise tapuyu devrettiğinde paranın hesabına yatıp yatmayacağından tam olarak emin olamıyor.Yeni dönemde ise süreç şu şekilde işleyecek: Alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaşacak. Güvenli ödeme sistemi üzerinden işlem başlatılacak. Alıcı, satış bedelini satıcının hesabına değil, sistemin güvenli hesabına yatıracak. Bu para tapu devri gerçekleşene kadar kilitli kalacak. Tapuda satış işlemi tamamlandığında para satıcının hesabına aktarılacak. Eğer tapu devri gerçekleşmezse, para alıcıya iade edilecek.Güvenli ödeme sistemi kullanıldığında cüzi bir hizmet bedeli de ödenecek. Bu ücret sistemin yürürlüğe girdiği tarihte belli olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

