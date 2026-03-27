Yeni vergi açıklandı, stopaj oranlarında değişiklik yapıldı: Yüzde 17.5 uygulanacak

Sputnik Türkiye

Yatırım fonu alanlara ilişkin stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni stopaj oranı yüzde 17,5 oldu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T09:46+0300

Yatırım fonlarına ilişkin stopaj güncellemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi.Stopaj vergisi değiştiHisse yoğun fonlarla uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 stopaj oranı korunurken, diğer fon kazançlarından yüzde 17,5 oranında stopaj vergisi alınacak.Yapılan düzenlemeyle, hisse senedi yoğun fonlarla iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek.Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu. Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak uygulanacak.Bugün devreye giriyorAlınan karar gereği, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.Bugünden önce alınmış fonlar için yeni stopaj oranından etkilenilmeyecek. Ancak fonun üzerine ekleme yapılırsa stopaj oranından etkilenmiş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/kripto-paraya-vergi-getirilmesi-kanun-teklifinden-cikarildi-1104538710.html

