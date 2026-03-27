Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/yeni-vergi-aciklandi-stopaj-oranlarinda-degisiklik-yapildi-yuzde-175-uygulanacak-1104546743.html
Yeni vergi açıklandı, stopaj oranlarında değişiklik yapıldı: Yüzde 17.5 uygulanacak
Yeni vergi açıklandı, stopaj oranlarında değişiklik yapıldı: Yüzde 17.5 uygulanacak
Sputnik Türkiye
Yatırım fonu alanlara ilişkin stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni stopaj oranı yüzde 17,5 oldu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T09:46+0300
2026-03-27T09:46+0300
ekonomi̇
türkiye
maliye bakanı
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b0b0929b4d5fe1fb3c6ec58076efdc75.jpg
Yatırım fonlarına ilişkin stopaj güncellemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi.Stopaj vergisi değiştiHisse yoğun fonlarla uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 stopaj oranı korunurken, diğer fon kazançlarından yüzde 17,5 oranında stopaj vergisi alınacak.Yapılan düzenlemeyle, hisse senedi yoğun fonlarla iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek.Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu. Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak uygulanacak.Bugün devreye giriyorAlınan karar gereği, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.Bugünden önce alınmış fonlar için yeni stopaj oranından etkilenilmeyecek. Ancak fonun üzerine ekleme yapılırsa stopaj oranından etkilenmiş olacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f040929c98a867e026e28f4966fddf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, maliye bakanı, hazine
türkiye, maliye bakanı, hazine

Yeni vergi açıklandı, stopaj oranlarında değişiklik yapıldı: Yüzde 17.5 uygulanacak

09:46 27.03.2026
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
© AA
Abone ol
Yatırım fonu alanlara ilişkin stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni stopaj oranı yüzde 17,5 oldu.
Yatırım fonlarına ilişkin stopaj güncellemesi yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi.

Stopaj vergisi değişti

Hisse yoğun fonlarla uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 stopaj oranı korunurken, diğer fon kazançlarından yüzde 17,5 oranında stopaj vergisi alınacak.
Yapılan düzenlemeyle, hisse senedi yoğun fonlarla iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı uygulanmaya devam edecek.
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında tutuldu. Kapsam dışındaki diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak uygulanacak.

Bugün devreye giriyor

Alınan karar gereği, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
Bugünden önce alınmış fonlar için yeni stopaj oranından etkilenilmeyecek. Ancak fonun üzerine ekleme yapılırsa stopaj oranından etkilenmiş olacak.
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2026
TÜRKİYE
Dün, 23:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала