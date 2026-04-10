https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/fenerbahcenin-yildiz-oyuncusu-ve-kaptani-skriniari-soydular-sorusturma-baslatildi-1104926184.html
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu ve kaptanı Skriniar'ı soydular: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar'ın lüks sitedeki evinden 40 bin dolarının çalındığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
milan skriniar
fenerbahçe
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103299962_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0efb301d80faef470d3c19993b923759.jpg
Fenerbahçeli Slovak oyuncu Milan Skriniar'ın Beykoz'daki lüks sitedeki evinden 40 bin dolarının (yaklaşık 1 milyon 787 bin lira) çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlığı fark eden ünlü oyuncu hemen polise giderek şikayetçi olurken, olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis eve giden çıkan kişileri tek tek incelerken, sitenin güvenlik kameraları da inceleniyor. Ünlü futbolcuya hırsızlık şokuHabertürk'ün haberine göre, İstanbul Beykoz'da bulunan güvenlikli bir sitede meydana gelen olayda, Milan Skriniar’ın evinde bulunan 40 bin dolar, henüz belirlenemeyen bir zamanda ortadan kayboldu. Paranın eksildiğini fark eden Slovak futbolcu, zaman kaybetmeden emniyete başvurdu.Olayın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre son günlerde Skriniar’ın evine nakliyecilerin giriş çıkış yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, eve giren çıkan kişileri mercek altına alırken, hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Özellikle son günlerde siteye giriş yapan araçlar ve kişiler tek tek analiz ediliyor. Şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.Polis her ihtimali soruşturuyorYaklaşık 1 milyon 787 bin liraya denk gelen 40 bin doların izini süren ekipler, olayın içeriden bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor. Hırsızlığın ne zaman gerçekleştiği ve kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçeli yıldız futbolcunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, polis ekiplerinin kısa sürede şüpheli ya da şüphelilere ulaşması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103299962_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8bdb50b14729a78dee6fb50efa1f0d4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
