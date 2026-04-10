Antarktika'nın iki ikonik türü için kırmızı alarm: İmparator penguen ve kürklü fok balığının 'nesli tehlike altında'
Antarktika'nın iki ikonik türü için kırmızı alarm: İmparator penguen ve kürklü fok balığının 'nesli tehlike altında'
Küresel ısınma Antarktika'daki iki simge türü yok olma riskiyle karşı karşıya bıraktı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, imparator penguen ve Antarktika kürklü... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T10:56+0300
2026-04-10T10:56+0300
çevre
antarktika
kuzey kutbu
uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)
nesli tükenmekte olan hayvanlar
İklim değişikliğinin etkileri, Antarktika’nın en bilinen iki türünü kritik eşiğe getirdi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), imparator penguen ve Antarktika kürklü fokunun durumunu “tehlike altında” olarak güncelledi.İmparator penguenlerin nüfusu hızla azalıyorDünyanın en büyük penguen türü olan imparator penguenler, yeni değerlendirmeyle “tehlikeye yakın” kategorisinden “tehlike altında” seviyesine yükseltildi. Uydu verilerine göre türün nüfusu 2009-2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 10 azaldı ve 20 binden fazla yetişkin birey kaybedildi.Bilim insanları, bu düşüşün temel nedeninin deniz buzlarının erken erimesi olduğunu belirtiyor. İmparator penguenler üremek, beslenmek ve tüy değiştirmek için doğrudan deniz buzuna bağımlı yaşıyor. Uzmanlara göre mevcut eğilim devam ederse türün nüfusu 2080’lere kadar yarı yarıya azalabilir.Kürklü foklarda yüzde 50’den fazla düşüşAntarktika kürklü fokunun durumu ise “en az endişe verici” kategoriden doğrudan “tehlike altında” seviyesine yükseltildi. 1999 ile 2025 yılları arasında türün nüfusunun yüzde 50’den fazla azaldığı tespit edildi.Bu düşüşün en önemli nedeni ise ana besin kaynağı olan krilin azalması. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla kril daha soğuk ve derin sulara çekilmesi fokların besine erişimini zorlaştırdı.Uzmanlar, bu iki türdeki gerilemenin daha geniş bir ekosistem krizinin işareti olduğunu vurguluyor. Benzer düşüşlerin daha önce Kuzey Kutbu’nda bazı fok türlerinde de gözlemlendiği belirtildi.Bilim insanlarına göre deniz buzunun kaybı ve okyanusların ısınması devam ederse, Antarktika ekosisteminde daha geniş çaplı tür kayıpları yaşanabilir.
antarktika
kuzey kutbu
çevre, antarktika, kuzey kutbu, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), nesli tükenmekte olan hayvanlar
çevre, antarktika, kuzey kutbu, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), nesli tükenmekte olan hayvanlar

Antarktika'nın iki ikonik türü için kırmızı alarm: İmparator penguen ve kürklü fok balığının 'nesli tehlike altında'

10:56 10.04.2026
İklim krizi iki ikonik türü vurdu: İmparator penguen ve kürklü fok “tehlikede” listesinde
İklim krizi iki ikonik türü vurdu: İmparator penguen ve kürklü fok “tehlikede” listesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
Küresel ısınma Antarktika’daki iki simge türü yok olma riskiyle karşı karşıya bıraktı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, imparator penguen ve Antarktika kürklü fokunu 'tehlike altında' kategorisine yükseltti.
İklim değişikliğinin etkileri, Antarktika’nın en bilinen iki türünü kritik eşiğe getirdi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), imparator penguen ve Antarktika kürklü fokunun durumunu “tehlike altında” olarak güncelledi.

İmparator penguenlerin nüfusu hızla azalıyor

Dünyanın en büyük penguen türü olan imparator penguenler, yeni değerlendirmeyle “tehlikeye yakın” kategorisinden “tehlike altında” seviyesine yükseltildi. Uydu verilerine göre türün nüfusu 2009-2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 10 azaldı ve 20 binden fazla yetişkin birey kaybedildi.
Bilim insanları, bu düşüşün temel nedeninin deniz buzlarının erken erimesi olduğunu belirtiyor. İmparator penguenler üremek, beslenmek ve tüy değiştirmek için doğrudan deniz buzuna bağımlı yaşıyor. Uzmanlara göre mevcut eğilim devam ederse türün nüfusu 2080’lere kadar yarı yarıya azalabilir.

Kürklü foklarda yüzde 50’den fazla düşüş

Antarktika kürklü fokunun durumu ise “en az endişe verici” kategoriden doğrudan “tehlike altında” seviyesine yükseltildi. 1999 ile 2025 yılları arasında türün nüfusunun yüzde 50’den fazla azaldığı tespit edildi.
Bu düşüşün en önemli nedeni ise ana besin kaynağı olan krilin azalması. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla kril daha soğuk ve derin sulara çekilmesi fokların besine erişimini zorlaştırdı.
Uzmanlar, bu iki türdeki gerilemenin daha geniş bir ekosistem krizinin işareti olduğunu vurguluyor. Benzer düşüşlerin daha önce Kuzey Kutbu’nda bazı fok türlerinde de gözlemlendiği belirtildi.
Bilim insanlarına göre deniz buzunun kaybı ve okyanusların ısınması devam ederse, Antarktika ekosisteminde daha geniş çaplı tür kayıpları yaşanabilir.
