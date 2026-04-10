Çin’den ABD Kongresi’ne sert tepki: 'Bilimsel işbirliğini ihbar ettirmek çılgınlık'

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nin bilim insanlarından Çin ile işbirliği yapanları bildirmelerini istemesine sert tepki gösterdi. Sözcü Mao Ning... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

Çin, ABD Kongresi’nde Çin ile bilimsel işbirliğine yönelik başlatılan yeni girişimlere sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, ABD’li bilim insanları ve akademisyenlerin Çin ile bağlantılı araştırmaları ihbar etmeye çağrılmasını “akıl dışı” olarak değerlendirdi.ABD Kongresi’nden dikkat çeken çağrıABD Temsilciler Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Çin Stratejik Rekabet Seçim Komitesi, Amerikalı akademisyenlerden ve araştırmacılardan, Çin’in savunma ve sanayi sektörleriyle bağlantılı kurumlarla yürüttükleri işbirliklerini bildirmelerini talep etti.Komitenin bu amaçla özel bir ihbar e-posta hattı oluşturması dikkat çekti. Bu adım, Washington’ın Çin ile bilimsel ve teknolojik ilişkileri daha sıkı denetim altına alma çabasının yeni bir parçası olarak değerlendiriliyor.'Çin’i çevreleme girişimi'Mao Ning, söz konusu girişimin ABD’nin Çin’i hedef alan politikalarının geldiği noktayı gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Bilimsel işbirliği hedefteÇinli sözcüye göre Washington yönetimi son yıllarda:Mao Ning, bu yaklaşımın yalnızca Çin’i değil, doğrudan ABD’nin kendi çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini savundu.'ABD’nin inovasyonu zarar görür'Pekin yönetimi, bu tür adımların uzun vadede ABD’nin bilimsel üretim kapasitesine zarar vereceği görüşünde. Mao Ning, “Bu politikalar, Amerikan inovasyonunu zayıflatacaktır” diyerek Washington’a dolaylı uyarıda bulundu.Stratejik rekabet derinleşiyorABD Temsilciler Meclisi, Ocak 2023’te iki ülke arasındaki rekabeti incelemek amacıyla ABD-Çin Stratejik Rekabet Komitesi’ni kurmuştu. Son gelişmeler, ABD-Çin ilişkilerinde bilim ve teknoloji alanının da jeopolitik rekabetin merkezine yerleştiğini ortaya koyuyor.

