Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sinem Ünsal, Mert Demir, Büşra Pekin ve Burak Deniz dahil 14 kişiye gözaltı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Mert Demir... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T09:26+0300
hafsanur sancaktutan, emir can iğrek, somer sivrioğlu, serra pirinç, ogün alibaş, utku ünsal, sinem özenç ünsal, elif büşra pekin, ahsen eroğlu, burak deniz, mert demir, emre fel öztürk, ender eroğlu, enes güler
09:03 09.04.2026 (güncellendi: 09:26 09.04.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Norm Ender ve Burak Deniz'in de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu
Soruşturma kapsamında bu sabah, yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
2 şüpheli firari, 1 şüpheli yurt dışında
Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Kimler için gözaltı kararı verildi?
Gözaltı kararı verilen isimler:
1- Hafsanur Sancaktutan
2- Emir Can İğrek
3- Somer Sivrioğlu
4- Serra Pirinç
5- Ogün Alibaş
6- Utku Ünsal
7- Sinem Özenç Ünsal
8- Elif Büşra Pekin
9- Ahsen Eroğlu
10- Burak Deniz
11- Mert Demir
12- Emre (Fel) Öztürk
13- Ender Eroğlu
14- Enes Güler
Uyuşturucu operasyonları: Simge Sağın gözaltına alınmıştı
Salı günü de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. 6 isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı.
Simge Sağın ve İlkay Şencan “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.
Uyuşturucu gözaltısında süreç nasıl işliyor?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.
Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.