Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sinem Ünsal, Mert Demir, Büşra Pekin ve Burak Deniz dahil 14 kişiye gözaltı

09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T09:03+0300

2026-04-09T09:26+0300

Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.Ünlülere uyuşturucu operasyonuSoruşturma kapsamında bu sabah, yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.2 şüpheli firari, 1 şüpheli yurt dışındaSabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.Kimler için gözaltı kararı verildi?Gözaltı kararı verilen isimler:1- Hafsanur Sancaktutan2- Emir Can İğrek3- Somer Sivrioğlu4- Serra Pirinç5- Ogün Alibaş6- Utku Ünsal7- Sinem Özenç Ünsal8- Elif Büşra Pekin9- Ahsen Eroğlu10- Burak Deniz11- Mert Demir12- Emre (Fel) Öztürk13- Ender Eroğlu14- Enes GülerUyuşturucu operasyonları: Simge Sağın gözaltına alınmıştıSalı günü de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı.Jandarmada işlemleri tamamlanan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. 6 isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı.Simge Sağın ve İlkay Şencan “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.Uyuşturucu gözaltısında süreç nasıl işliyor?Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-hande-ercelin-uyusturucu-test-sonucu-belli-oldu--1104850929.html

