Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 11 kişi gözaltına alınırken, Somer Sivrioğlu hakkında da gözaltı kararı verildi. Yurt dışında... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T11:54+0300

2026-04-09T11:54+0300

2026-04-09T11:54+0300

türki̇ye

uyuşturucu

somer sivrioğlu

gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu’ndan ilk açıklama geldi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı, iki şüphelinin firari durumda olduğu ve bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.Operasyon kapsamında Somer Sivrioğlu, Sinem Özgenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu’nun gözaltına alınamadığı ifade edildi.Sivrioğlu yurt dışında olduğunu açıkladıHakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu duyurdu. Yaklaşık 3 aydır Avustralya’da bulunduğunu belirten Sivrioğlu, gelişmeleri burada öğrendiğini ifade etti.'Ülkeme dönmek üzere yola çıkıyorum'Sivrioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu sabah itibarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."

türki̇ye

Sputnik Türkiye

uyuşturucu, somer sivrioğlu, gözaltı