Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 11 kişi gözaltına alınırken, Somer Sivrioğlu hakkında da gözaltı kararı verildi. Yurt dışında... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T11:54+0300
2026-04-09T11:54+0300
2026-04-09T11:54+0300
Uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu’ndan ilk açıklama geldi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı, iki şüphelinin firari durumda olduğu ve bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.Operasyon kapsamında Somer Sivrioğlu, Sinem Özgenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu’nun gözaltına alınamadığı ifade edildi.Sivrioğlu yurt dışında olduğunu açıkladıHakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu duyurdu. Yaklaşık 3 aydır Avustralya’da bulunduğunu belirten Sivrioğlu, gelişmeleri burada öğrendiğini ifade etti.'Ülkeme dönmek üzere yola çıkıyorum'Sivrioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu sabah itibarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyuşturucu, somer sivrioğlu, gözaltı
uyuşturucu, somer sivrioğlu, gözaltı
Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 11 kişi gözaltına alınırken, Somer Sivrioğlu hakkında da gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğunu açıklayan Sivrioğlu, Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktığını ve soruşturmada ifade vereceğini duyurdu.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu’ndan ilk açıklama geldi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı, iki şüphelinin firari durumda olduğu ve bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
Operasyon kapsamında Somer Sivrioğlu, Sinem Özgenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu’nun gözaltına alınamadığı ifade edildi.
Sivrioğlu yurt dışında olduğunu açıkladı
Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu duyurdu. Yaklaşık 3 aydır Avustralya’da bulunduğunu belirten Sivrioğlu, gelişmeleri burada öğrendiğini ifade etti.
'Ülkeme dönmek üzere yola çıkıyorum'
Sivrioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah itibarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."