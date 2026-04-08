https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-hande-ercelin-uyusturucu-test-sonucu-belli-oldu--1104850929.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu. Erçel'in testi negatif...

yaşam

hande erçel

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1b/1042922224_22:0:1021:562_1920x0_80_0_0_4ca69166ec07efd4bbc66f0b5bb18f24.jpg

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği kan ve saç örneklerinin sonuçları çıktı. Erçel'in testi negatif çıkarken gelen raporda Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Erçel, ülkeye döner dönmez gözaltına alınmış ve ifadesini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu.Herhangi bir tespit bulunmadıAdli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

