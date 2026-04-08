Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu. Erçel'in testi negatif... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği kan ve saç örneklerinin sonuçları çıktı. Erçel'in testi negatif çıkarken gelen raporda Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Erçel, ülkeye döner dönmez gözaltına alınmış ve ifadesini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu.Herhangi bir tespit bulunmadıAdli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.
10:38 08.04.2026
© Fotoğraf : TwitterHande Erçel
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu. Erçel'in testi negatif çıktı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği kan ve saç örneklerinin sonuçları çıktı. Erçel'in testi negatif çıkarken gelen raporda Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Erçel, ülkeye döner dönmez gözaltına alınmış ve ifadesini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Herhangi bir tespit bulunmadı

Adli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Hande Erçel hakkında karar
27 Mart, 19:03
