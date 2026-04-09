Okan Buruk: İçerideki hainleri bulacağız
Okan Buruk: İçerideki hainleri bulacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında maç kadrolarının sızdırılmasına tepki göstererek, takım içindeki hainleri ortaya çıkaracağını...
2026-04-09T00:50+0300
2026-04-09T00:50+0300
Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında maç kadrolarının sızdırılmasına tepki göstererek, “Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. İçeriden haber alınabiliyor, buna saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları dahil sürekli ilk 11’imiz ortaya çıkıyor, önlem almamız gerekiyor. İçerideki hainleri bulacağız” dedi.Öte yandan Buruk, Victor Osimhen’in Gençlerbirliği maçında kadroya dahil olabileceğini ancak Fenerbahçe karşılaşmasında da kullanılabileceğini belirtti.
okan buruk, göztepe, trendyol süper lig, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Okan Buruk: İçerideki hainleri bulacağız

00:50 09.04.2026
© AA / Berkan ÇetinGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında maç kadrolarının sızdırılmasına tepki göstererek, takım içindeki hainleri ortaya çıkaracağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında maç kadrolarının sızdırılmasına tepki göstererek, “Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. İçeriden haber alınabiliyor, buna saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları dahil sürekli ilk 11’imiz ortaya çıkıyor, önlem almamız gerekiyor. İçerideki hainleri bulacağız” dedi.
Öte yandan Buruk, Victor Osimhen’in Gençlerbirliği maçında kadroya dahil olabileceğini ancak Fenerbahçe karşılaşmasında da kullanılabileceğini belirtti.
