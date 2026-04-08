https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/galatasaray-deplasmanda-3-puani-almayi-basardi-1104874071.html
Galatasaray, deplasmanda 3 puanı almayı başardı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz, Godoi (k.k.) ve Mario Lemina’nın golleriyle galip gelen sarı-kırmızılılar, zirvedeki... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T22:12+0300
spor
mario lemina
mircea lucescu
göztepe
galatasaray
trendyol süper lig
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104873530_0:160:2835:1755_1920x0_80_0_0_80db200df0227a2e76280afc4b2b0af1.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/galatasarayin-goztepe-maci-kamp-kadrosu-aciklandi-osimhen-oynayacak-mi-1104836667.html
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104873530_115:0:2720:1954_1920x0_80_0_0_b1217d4307e26355e405616271c8cc92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mario lemina, mircea lucescu, göztepe, galatasaray, trendyol süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç
Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz, Godoi (k.k.) ve Mario Lemina’nın golleriyle galip gelen sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya geldi.
Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanarak ligde zirvedeki üstünlüğünü sürdürdü. Maçta Barış Alper Yılmaz 5. dakikada, Godoi 19. dakikada kendi kalesine gol atarken, Mario Lemina farkı 3-1’e taşıyan golü kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise Juan’dan geldi.
Karşılaşma öncesinde efsane teknik direktör Mircea Lucescu anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray, bu galibiyetle en yakın rakipleriyle olan puan farkını dörde yükseltti ve 67 puana ulaştı.