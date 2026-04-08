Galatasaray, deplasmanda 3 puanı almayı başardı

Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz, Godoi (k.k.) ve Mario Lemina'nın golleriyle galip gelen sarı-kırmızılılar, zirvedeki... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T22:12+0300

Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yle karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanarak ligde zirvedeki üstünlüğünü sürdürdü. Maçta Barış Alper Yılmaz 5. dakikada, Godoi 19. dakikada kendi kalesine gol atarken, Mario Lemina farkı 3-1’e taşıyan golü kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise Juan’dan geldi.Karşılaşma öncesinde efsane teknik direktör Mircea Lucescu anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray, bu galibiyetle en yakın rakipleriyle olan puan farkını dörde yükseltti ve 67 puana ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/galatasarayin-goztepe-maci-kamp-kadrosu-aciklandi-osimhen-oynayacak-mi-1104836667.html

