Libya’da üç ayrı bölgede yeni petrol ve gaz keşifleri gerçekleşti

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Gadamis, Muzruk ve Mağmura havzalarında uluslararası şirketlerle yapılan çalışmalar sonucu yeni enerji kaynaklarına ulaşıldığını... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T01:03+0300

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Gadamis, güneyindeki Muzruk kara havzaları ile batıda yer alan Mağmura deniz sahasında yeni petrol ve doğal gaz keşifleri yapıldığını açıkladı.NOC’un açıklamasına göre, Gadamis havzasında Cezayir’in enerji şirketi petrol ve doğalgaz buldu. Bu keşfin, 2008 yılında NOC ile imzalanan arama ve üretim anlaşması kapsamında açılan sekiz kuyudan altıncısında gerçekleştiği belirtildi.Muzruk havzasında ise İspanyol enerji şirketi yeni bir petrol sahası keşfettiği bildirildi. Bu çalışmanın da 2008 tarihli ortak anlaşma çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.Mağmura deniz havzasında yapılan çalışmalarda ise İtalyan şirketinin, Libya’nın batı kıyısından yaklaşık 95 kilometre açıkta doğal gaz keşfettiği aktarıldı.

