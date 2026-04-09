ABD’den NATO’ya İran tepkisi: Asker çekme ve yaptırım planı gündemde

ABD yönetiminin, İran çatışmasındaki tutumları nedeniyle bazı NATO ülkelerini “cezalandırmayı” değerlendirdiği, bu kapsamda asker çekme ve üs kapatma... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD’nin, İran ile yaşanan çatışmada sergiledikleri tutum nedeniyle bazı NATO üyesi ülkelere yönelik “cezalandırma” planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesinin, ABD yönetiminden yetkililere dayandırdığı haberine göre, plan kapsamında bazı müttefik ülkelerden Amerikan askerlerinin çekilmesi değerlendiriliyor.Haberde, Trump yönetiminin bazı NATO ülkelerini, İran’a karşı yürütülen süreçte ABD ve İsrail’e yeterli destek vermemekle suçladığı belirtildi. Bu çerçevede, “yetersiz” görülen ülkelerden asker çekilmesi ve bu birliklerin, ABD’nin İran politikasına destek veren ülkelere kaydırılması seçeneğinin gündemde olduğu ifade edildi.Planın henüz erken aşamada olduğu ancak ABD yönetimindeki üst düzey yetkililer arasında destek bulduğu aktarıldı. Bununla birlikte, alternatif senaryoların da değerlendirildiği ve seçenekler arasında Avrupa’daki en az bir Amerikan askeri üssünün kapatılmasının yer aldığı kaydedildi. Söz konusu üslerin İspanya veya Almanya’da olabileceği ileri sürüldü.Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in, Donald Trump’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapacağı görüşmede ittifaka yönelik eleştirilerini açık şekilde dile getireceğini söylediği anımstıldı. Leavitt, NATO’nun İran konusunda ABD ile birlikte hareket etmeyerek Trump’ın “testini geçemediğini” ifade etmişti.

