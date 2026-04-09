İspanya’dan İran için kritik hamle: Tahran Büyükelçiliği yeniden açılıyor
İspanya’dan İran için kritik hamle: Tahran Büyükelçiliği yeniden açılıyor
ABD-İran ateşkesi sonrası diplomatik adım atan İspanya, Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Madrid yönetimi “barış için fırsat penceresi”... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T14:28+0300
2026-04-09T14:28+0300
2026-04-09T14:43+0300
ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından İspanya, Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, parlamentoda yaptığı açıklamada, bölgede tansiyonun görece düştüğünü belirterek bu adımın “barış için fırsat penceresi” kapsamında değerlendirildiğini söyledi.Albares: Fırsat penceresi doğduBakan Albares, Madrid yönetiminin Tahran’daki diplomatik temsilciliğini yeniden faaliyete geçireceğini duyurdu. Açıklamada, ateşkesin diplomatik temaslar için yeni bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi.İspanya’dan ABD politikalarına mesafeÇatışmaların başladığı süreçten bu yana İspanya, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarına en sert tepki gösteren Avrupa ülkelerinden biri oldu. Madrid yönetimi, Washington’ın saldırılar kapsamında İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına da izin vermedi.Sanchez’ten sert açıklamalarİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “pervasız ve yasa dışı” olarak nitelendirdi. Sanchez, ülkesinin “dünya için zararlı bir sürecin parçası olmayacağını” vurguladı.İsrail’den tepki gecikmediİspanya’nın Tahran’a büyükelçi gönderme kararı İsrail yönetiminin sert tepkisini çekti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Madrid’in bu adımını eleştirerek, kararın “bir terör rejimiyle iş birliği” anlamına geldiğini savundu.
madrid
abd
tahran
yılsonu2026, madrid, jose manuel albares, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, abd, tahran, haberler
İspanya’dan İran için kritik hamle: Tahran Büyükelçiliği yeniden açılıyor
14:28 09.04.2026 (güncellendi: 14:43 09.04.2026)
ABD-İran ateşkesi sonrası diplomatik adım atan İspanya, Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Madrid yönetimi “barış için fırsat penceresi” vurgusu yaparken, İsrail karara sert tepki gösterdi. Adım, Orta Doğu’daki diplomatik dengeleri yeniden hareketlendirdi.
ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından İspanya, Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, parlamentoda yaptığı açıklamada, bölgede tansiyonun görece düştüğünü belirterek bu adımın “barış için fırsat penceresi” kapsamında değerlendirildiğini söyledi.
Albares: Fırsat penceresi doğdu
Bakan Albares, Madrid
yönetiminin Tahran’daki
diplomatik temsilciliğini yeniden faaliyete geçireceğini duyurdu. Açıklamada, ateşkesin diplomatik temaslar için yeni bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi.
İspanya’dan ABD politikalarına mesafe
Çatışmaların başladığı süreçten bu yana İspanya, ABD’nin
İran’a yönelik askeri operasyonlarına en sert tepki gösteren Avrupa ülkelerinden biri oldu. Madrid yönetimi, Washington’ın
saldırılar kapsamında İspanya’daki
askeri üsleri kullanmasına da izin vermedi.
Sanchez’ten sert açıklamalar
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
, ABD ve İsrail’in
İran’a yönelik saldırılarını “pervasız ve yasa dışı” olarak nitelendirdi. Sanchez, ülkesinin “dünya için zararlı bir sürecin parçası olmayacağını” vurguladı.
İsrail’den tepki gecikmedi
İspanya’nın Tahran’a büyükelçi gönderme kararı İsrail yönetiminin sert tepkisini çekti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Madrid’in bu adımını eleştirerek, kararın “bir terör rejimiyle iş birliği” anlamına geldiğini savundu.