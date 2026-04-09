İspanya’dan İran için kritik hamle: Tahran Büyükelçiliği yeniden açılıyor

Sputnik Türkiye

ABD-İran ateşkesi sonrası diplomatik adım atan İspanya, Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Madrid yönetimi “barış için fırsat penceresi”... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T14:28+0300

2026-04-09T14:43+0300

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından İspanya, Tahran’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, parlamentoda yaptığı açıklamada, bölgede tansiyonun görece düştüğünü belirterek bu adımın “barış için fırsat penceresi” kapsamında değerlendirildiğini söyledi.Albares: Fırsat penceresi doğduBakan Albares, Madrid yönetiminin Tahran’daki diplomatik temsilciliğini yeniden faaliyete geçireceğini duyurdu. Açıklamada, ateşkesin diplomatik temaslar için yeni bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi.İspanya’dan ABD politikalarına mesafeÇatışmaların başladığı süreçten bu yana İspanya, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarına en sert tepki gösteren Avrupa ülkelerinden biri oldu. Madrid yönetimi, Washington’ın saldırılar kapsamında İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına da izin vermedi.Sanchez’ten sert açıklamalarİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “pervasız ve yasa dışı” olarak nitelendirdi. Sanchez, ülkesinin “dünya için zararlı bir sürecin parçası olmayacağını” vurguladı.İsrail’den tepki gecikmediİspanya’nın Tahran’a büyükelçi gönderme kararı İsrail yönetiminin sert tepkisini çekti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Madrid’in bu adımını eleştirerek, kararın “bir terör rejimiyle iş birliği” anlamına geldiğini savundu.

2026

