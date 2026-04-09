İsrail’den Batı Şeria’da 34 noktayı daha işgal etme kararı aldı: Bölge Yahudi yerleşimine açılacak
İsrail, Batı Şeria'da 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını onayladı. İran'a yönelik saldırıların sürdüğü dönemde alınan kararın gizli tutulduğu iddia... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/dunyaca-unlu-yatirim-bankasindan-petrol-fiyatlari-icin-3-senaryo-1104891093.html
İsrail’den Batı Şeria’da 34 noktayı daha işgal etme kararı aldı: Bölge Yahudi yerleşimine açılacak

14:21 09.04.2026
İsrail, Batı Şeria’da 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını onayladı. İran’a yönelik saldırıların sürdüğü dönemde alınan kararın gizli tutulduğu iddia edilirken, toplam yerleşim sayısı 103’e yükseldi. Filistin topraklarını kapsayan plan, bölgede gerilimi yeniden artırdı.
İsrail’in Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay verdiği bildirildi. İ24 televizyonunun haberine göre, karar İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından kabul edildi. Yeni planla birlikte bölgede İsrail tarafından onaylanan yerleşim sayısı 103’e ulaştı.

Kararın gizli tutulduğu i̇ddiası

Haberde, söz konusu kararın ABD’nin olası tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir süre kamuoyundan gizlendiği öne sürüldü. Kararın, İran’a yönelik saldırıların devam ettiği bir dönemde alınmasına dikkat çekildi.

Filistinlilerin yaşadığı alanlar da kapsamda

Onaylanan planın, Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan ve Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı A ve B bölgelerini de kapsadığı belirtildi. Bu durumun, bölgedeki demografik ve siyasi dengeleri etkileyeceği değerlendiriliyor.

Ordu i̇çinde çekinceler gündeme geldi

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in karara doğrudan karşı çıkmadığı ancak orduda yaşanan personel eksikliğine dikkat çektiği aktarıldı. Zamir’in yerleşim planının kademeli uygulanmasını talep ettiği, buna rağmen kabinenin kararı onayladığı ifade edildi.

Yerleşim sayısı rekor seviyeye ulaştı

Mevcut İsrail hükümetinin daha önce 69 yerleşim birimini onayladığı, son kararla birlikte bu sayının 103’e yükseldiği bildirildi. İ24 televizyonu, haberin İsrail ordusunun askeri sansür biriminin onayıyla yayımlandığını da vurguladı.
Tayland'da akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
Dünyaca ünlü yatırım bankasından petrol fiyatları için 3 senaryo
