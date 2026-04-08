https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/orta-yasta-d-vitamini-detayi-yillar-sonra-beyin-sagligini-etkileyebilir-1104857844.html
Orta yaşta D vitamini detayı: Yıllar sonra beyin sağlığını etkileyebilir
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmaya göre orta yaşta yüksek D vitamini seviyesine sahip olanlarda, yıllar sonra demansla bağlantılı protein daha düşük bulundu. Bulgular, erken... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T17:07+0300
sağlik
d vitamini
beyin
alzheimer
protein
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051170333_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_70912625af4eb989ac5c67e5a57754b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1a/1051170333_71:0:719:486_1920x0_80_0_0_404d81d96c0e5050c866e92c87c67588.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Galway Üniversitesi tarafından yürütülen ve Neurology Open Access (Nöroloji Açık Erişim) dergisinde yayımlanan araştırmada, orta yaşta ölçülen D vitamini seviyeleri ile yıllar sonraki beyin sağlığı arasında bağlantı bulunduğu aktarıldı.
Çalışmada, daha yüksek D vitamini seviyesine sahip bireylerde, demansla ilişkilendirilen ‘tau’ proteininin daha düşük seviyelerde olduğu gözlemlendi.
Ancak araştırmacıların, bu bulgunun doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğini vurguladığı belirtildi.
Uzun vadeli etkiler dikkat çekti
Araştırmada, başlangıçta demans belirtisi olmayan yüzlerce kişinin yıllar boyunca takip edildiği ifade edildi.
Yaklaşık 16 yıl sonra yapılan incelemelerde, orta yaşta yüksek D vitamini seviyesine sahip olanların, daha düşük tau birikimi gösterdiği aktarıldı.
Çalışmanın yazarlarından Martin David Mulligan’ın, "Orta yaşta yüksek D vitamini seviyeleri, ileride beyin için koruyucu olabilir" dediği ifade edildi.
Her protein için aynı etki görülmedi
Araştırmada, D vitamininin sadece ‘tau’ proteini ile ilişkili olduğu, ancak Alzheimer ile bağlantılı bir diğer gösterge olan ‘amiloid beta’ ile bağlantı bulunamadığı belirtildi.
Bu durumun, D vitamininin etkisinin belirli biyolojik süreçlerle sınırlı olabileceğini gösterdiği aktarıldı.
Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var
Uzmanların, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu, ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
Araştırmada ayrıca, D vitamini seviyelerinin sadece bir kez ölçülmüş olmasının sınırlayıcı bir faktör olduğu belirtildi.