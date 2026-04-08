Orta yaşta D vitamini detayı: Yıllar sonra beyin sağlığını etkileyebilir

Sputnik Türkiye

Yeni araştırmaya göre orta yaşta yüksek D vitamini seviyesine sahip olanlarda, yıllar sonra demansla bağlantılı protein daha düşük bulundu. Bulgular, erken... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T17:07+0300

Galway Üniversitesi tarafından yürütülen ve Neurology Open Access (Nöroloji Açık Erişim) dergisinde yayımlanan araştırmada, orta yaşta ölçülen D vitamini seviyeleri ile yıllar sonraki beyin sağlığı arasında bağlantı bulunduğu aktarıldı.Çalışmada, daha yüksek D vitamini seviyesine sahip bireylerde, demansla ilişkilendirilen ‘tau’ proteininin daha düşük seviyelerde olduğu gözlemlendi.Ancak araştırmacıların, bu bulgunun doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğini vurguladığı belirtildi.Uzun vadeli etkiler dikkat çektiAraştırmada, başlangıçta demans belirtisi olmayan yüzlerce kişinin yıllar boyunca takip edildiği ifade edildi.Yaklaşık 16 yıl sonra yapılan incelemelerde, orta yaşta yüksek D vitamini seviyesine sahip olanların, daha düşük tau birikimi gösterdiği aktarıldı.Çalışmanın yazarlarından Martin David Mulligan’ın, "Orta yaşta yüksek D vitamini seviyeleri, ileride beyin için koruyucu olabilir" dediği ifade edildi.Her protein için aynı etki görülmediAraştırmada, D vitamininin sadece ‘tau’ proteini ile ilişkili olduğu, ancak Alzheimer ile bağlantılı bir diğer gösterge olan ‘amiloid beta’ ile bağlantı bulunamadığı belirtildi.Bu durumun, D vitamininin etkisinin belirli biyolojik süreçlerle sınırlı olabileceğini gösterdiği aktarıldı.Daha fazla araştırmaya ihtiyaç varUzmanların, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu, ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.Araştırmada ayrıca, D vitamini seviyelerinin sadece bir kez ölçülmüş olmasının sınırlayıcı bir faktör olduğu belirtildi.

