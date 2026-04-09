Amerikan basını: Trump’ın ekibi NATO ülkeleri için uygun ceza araştırıyor

ABD'de Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran savaşı sırasında yeterince destek vermediğini düşündüğü NATO üyelerine karşı yeni bir yaptırım planını gündeme... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

New York merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre henüz taslak aşamasındaki plan, NATO içinde son haftalarda büyüyen görüş ayrılıklarını yansıtıyor. Bu adım, Trump’ın ABD’yi ittifaktan tamamen çekme yönündeki sert çıkışlarının gerisinde kalsa da, Avrupa ile Washington arasındaki çatlağın derinleştiğine işaret ediyor.NATO-Trump gerilimiNATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gerilimi azaltmak amacıyla Washington’da Trump ile bir araya geldi. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ittifakı sert sözlerle eleştirerek “NATO son haftalarda Amerikan halkına sırtını döndü” dedi. Trump da sosyal medya platformu Truth Social’da “NATO ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi” ifadelerini kullandı.‘Bazı üslerin kapatılması gündemde’ABD’nin Avrupa genelinde yaklaşık 84 bin askeri bulunuyor.Habere göre planın hayata geçmesi durumunda bazı üslerin kapatılması da gündeme gelebilir.Hangi ülkelerin asker kaybedeceği netleşmezken, özellikle İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa yönetimlerinin İran savaşına yönelik çekinceleri Washington’da rahatsızlık yarattığı aktarıldı.İspanya’nın ABD uçaklarına hava sahasını kapatması ve Almanya’dan gelen eleştiriler dikkat çekti.Buna karşılık Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan gibi ülkeler ‘destekleyici’ olarak görülüyor. Habere göre bu ülkelere daha fazla ABD askeri konuşlandırılması ihtimali değerlendiriliyor.Avrupalı yetkililer ise İran savaşına ilişkin önceden bilgilendirilmediklerini savunarak koordinasyon eksikliği olduğunu savunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

