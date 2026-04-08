https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/prof-dr-doster-abd-hegemonyasida-zayiflama-goruldu-bati-ittifakinda-catlaklar-olustu-1104860283.html

Prof. Dr. Doster: ABD hegemonyasıda zayıflama görüldü, Batı ittifakında çatlaklar oluştu

Sputnik Türkiye

Nefeslerin tutulduğu anda İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesi Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Prof. Dr. Barış Doster, sürecin İran lehine evrildiğini ve...

dünya

barış doster

sputnik türkiye

abd

i̇ran

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab5e0630e9c5c43ccffaf071dd1a6669.jpg

ABD’nin küresel güç kapasitesinde gerileme yaşandığını vurgulayan Profesör Barış Doster, bunun yeni bir durum olmadığını belirtti:‘İran halkı rejimle devleti ayırdı’İran’ın toplumsal direncine dikkat çeken Doster, iç muhalefete rağmen devlet bütünlüğünün korunduğunu ifade etti:Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan İranlılar biz vatanımıza dönüyoruz dedi, böyle durumlarda Suriye örneğinde olduğu gibi herkes ülkesinden kaçarken. Bunlarda Batılı kafaların anlamadığı bir şey var yani.‘Askeri kapasite beklentilerin üzerinde çıktı’İran’ın askeri envanterine dair öngörülerin de sahada değiştiğini belirten Doster şunları söyledi:‘ABD içinde ve Batı ittifakında çatlaklar oluştu’Savaşın sadece sahada değil, siyasi düzlemde de etkiler yarattığını ifade eden Doster, ABD içindeki ve müttefikleri arasındaki gerilime dikkat çekti:‘Enerji krizi baskıyı artırdı’Savaşın enerji hatları üzerindeki etkisine değinen Doster, özellikle Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine işaret etti:“Hürmüz üzerinden petrol akışının riske girmesi, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeyi zorladı. Bu durum ABD’ye yönelik baskıyı artırdı ve ateşkese giden süreci hızlandırdı.”‘Körfez ülkeleri ABD’ye mesafe koyabilir’Bölgedeki dengelerin değişebileceğini belirten Doster, Körfez ülkelerinin pozisyonunu sorguladı:‘İsrail askeri hedeflere ulaşamadı’İsrail’in sahadaki performansına da değinen Doster, hedeflerin gerçekleşmediğini savundu:“İsrail, İran’ın askeri kapasitesini kırmayı başaramadı. Siyasi hedeflere ulaşmak bir yana, askeri hedeflerde bile sonuç alınamadı. ABD sahaya doğrudan girmeden İsrail’in tek başına sonuç alması zor.”Ateşkes kararına en büyük tepkinin İsrail’den geldiğini belirten Doster, bunun nedenini şöyle açıkladı:“İsrail sürecin devam etmesini istiyordu. Ancak ABD yönetimi farklı bir noktaya geldi ve ateşkesi tercih etti. Bu durum İsrail siyasetinde de tartışma yarattı.”‘Uzun vadede küresel dengeler etkilenir’Son olarak savaşın uzun vadeli etkilerine değinen Doster, enerji ve güvenlik alanında yeni arayışların hızlanacağını söyledi:‘NATO sadece askeri değil, ideolojik bir aygıt’Doster, NATO’nun rolünü de geniş bir çerçevede değerlendirdi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Pınar Tarcan Solak

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

