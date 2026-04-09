Adnan Polat'tan Okan Buruk itirafı: 'İyi ki Dursun Başkan o kararı verdi'

İş insanı Adnan Polat, Okan Buruk hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu ve Buruk'un Galatasaray'ın teknik direktörü olarak göreve getirilmesinde öncü rol... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T20:30+0300

Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’ni ziyaret ederek Galatasaray’ın güncel durumu ve futboldaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.Polat, Galatasaray veya Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini belirterek, “11 yıl boyunca farklı görevlerde hizmet ettim. Takımın ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmaya hazırım” dedi.Okan Buruk hakkında da konuşan Polat, "Dursun Özbek başkan seçildiğinde ve öncesinde oturduğumuzda 'Okan'ı alacaksın' diye çok ısrar ettim. O da 'Yeterli olur mu?' dedi. Bizim altyapıdan yetişti, onu ben profesyonel yapmıştım. Kişiliği, efendiliğiyle her zaman onu takdir etmişimdir. Profesyonel yaptıktan 6 ay sonra bacağı kırıldığında da ona sonuna kadar sahip çıkmıştık. Adam Akhisarspor'u Türkiye Kupası şampiyonu, Başakşehir'i Türkiye ligi şampiyonu yaptı. Kolay değil. Kendini daha nasıl kanıtlasın. İyi ki Dursun başkan o kararı verdi. Üç şampiyonluk aldı, şu anda da bitime 6 hafta kala 4 puan farkla lider" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/okan-buruk-icerideki-hainleri-bulacagiz-1104876495.html

