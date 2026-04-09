https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/adnan-polattan-okan-buruk-itirafi-iyi-ki-dursun-baskan-o-karari-verdi-1104905619.html
Adnan Polat'tan Okan Buruk itirafı: 'İyi ki Dursun Başkan o kararı verdi'
Sputnik Türkiye
İş insanı Adnan Polat, Okan Buruk hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu ve Buruk'un Galatasaray'ın teknik direktörü olarak göreve getirilmesinde öncü rol...
2026-04-09T20:30+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104905291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd18ba326f9f5414b4eb8d955c004d02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104905291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c1d8497d02dd667aef3bbd8788a9551.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İş insanı Adnan Polat, Okan Buruk hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu ve Buruk’un Galatasaray’ın teknik direktörü olarak göreve getirilmesinde öncü rol oynadığını söyledi.
Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’ni ziyaret ederek Galatasaray’ın güncel durumu ve futboldaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Polat, Galatasaray veya Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini belirterek, “11 yıl boyunca farklı görevlerde hizmet ettim. Takımın ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmaya hazırım” dedi.
Okan Buruk hakkında da konuşan Polat, "Dursun Özbek başkan seçildiğinde ve öncesinde oturduğumuzda 'Okan'ı alacaksın' diye çok ısrar ettim. O da 'Yeterli olur mu?' dedi. Bizim altyapıdan yetişti, onu ben profesyonel yapmıştım. Kişiliği, efendiliğiyle her zaman onu takdir etmişimdir. Profesyonel yaptıktan 6 ay sonra bacağı kırıldığında da ona sonuna kadar sahip çıkmıştık. Adam Akhisarspor'u Türkiye Kupası şampiyonu, Başakşehir'i Türkiye ligi şampiyonu yaptı. Kolay değil. Kendini daha nasıl kanıtlasın. İyi ki Dursun başkan o kararı verdi. Üç şampiyonluk aldı, şu anda da bitime 6 hafta kala 4 puan farkla lider" açıklamasında bulundu.