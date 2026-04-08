İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Yargıtay’dan kritik karar: Yazışmalar fesih sebebi sayılmadı, tazminat verildi
Yargıtay’dan kritik karar: Yazışmalar fesih sebebi sayılmadı, tazminat verildi
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin şirket telefonu üzerinden yapılan yazışmalar gerekçe gösterilerek işten çıkarılmasını haksız buldu. Özel hayatın... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
12:01 08.04.2026
Telefon - Sputnik Türkiye
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin şirket telefonu üzerinden yapılan yazışmalar gerekçe gösterilerek işten çıkarılmasını haksız buldu. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine hükmeden mahkemenin manevi tazminat kararı onandı.
Yargıtay, haksız fesih nedeniyle işçiye manevi tazminat ödenmesi kararını hukuka uygun buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir mühendisin işten çıkarılmasına ilişkin davada, işverenin fesih gerekçesini hukuka aykırı buldu ve yerel mahkeme ile istinaf kararını onadı.

Şirket telefonu üzerinden yapılan yazışmalar gerekçe gösterildi

Dosyaya göre, davacı mühendis işten çıkarılmasının ardından dava açarak iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini öne sürdü. Mühendis, kendisine zimmetlenen cep telefonunun kişisel verilerini temizleyemeden elinden alındığını ve mesajlarının okunarak özel hayatının ihlal edildiğini belirtti.
Davacı, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra yıllık izin ücreti, prim, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı ve manevi tazminat talebinde bulundu.
Davalı şirket ise savunmasında, işçiye verilen cep telefonunun geri alındığını ve yapılan incelemede, davacının şirket ve rakip firma çalışanlarıyla yaptığı yazışmalarda patronu ve iş arkadaşları hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığının tespit edildiğini bildirdi.
Şirket, bu yazışmaların tutanak altına alındığını belirterek davanın reddini talep etti.

Mahkeme: Özel hayat i̇hlal edildi, fesih haksız

Yerel mahkeme, işverenin işçiye ait telefondaki özel yazışmaları okuma ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı bulunmadığına hükmetti.
Mahkeme ayrıca, WhatsApp mesajlarının incelenmesiyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek işçinin manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.

Yargıtay kararı onadı

Davalı şirketin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu.
Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de aynı yönde karar vererek hükmü onadı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1 hükmü uyarınca onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
