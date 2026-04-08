Beşiktaş'taki polis noktasına saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T11:52+0300

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11 oldu. Yaralanan iki saldırgan teröristin tedavisi hala sürüyor. 3 ilde operasyon düzenlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.İki saldırganın tedavisi sürüyorHastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 11 oldu. Şüphelilerden 9'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

