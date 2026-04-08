İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Beşiktaş'taki polis noktasına saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T11:52+0300
11:52 08.04.2026
© Mustafa Mert Karaca
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.
Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11 oldu. Yaralanan iki saldırgan teröristin tedavisi hala sürüyor.

3 ilde operasyon düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İki saldırganın tedavisi sürüyor

Hastanede tedavileri devam eden 2 saldırgan teröristle birlikte gözaltına alınanların sayısı 11 oldu. Şüphelilerden 9'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
