Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri nefes kesti: Bayern Münih ve Arsenal galip geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi. Gecenin diğer maçında Arsenal, Sporting'i 90+1. dakikada...
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Bayern Münih'le, Arsenal ise Sporting Lizbon'la karşı karşıya geldi.Bayern Münih, Harry Kane ve Luis Diaz'in golleriyle Real Madrid karşısında 2-1 öne geçti. Mbappe'nin golü Madrid'e umut verse de, Neuer'in performansı Bayern'in galibiyetini garanti altına aldı.Arsenal ise Lizbon'da Sporting Club karşısında zorlu bir mücadele sonunda 1-0'lık galibiyet elde etti; tek golü geç dakikalarda Kai Havertz attı.
00:51 08.04.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid’i 2-1 yendi. Gecenin diğer maçında Arsenal, Sporting’i 90+1. dakikada Kai Havertz’in golüyle 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Bayern Münih'le, Arsenal ise Sporting Lizbon'la karşı karşıya geldi.
Bayern Münih, Harry Kane ve Luis Diaz’in golleriyle Real Madrid karşısında 2-1 öne geçti. Mbappe’nin golü Madrid’e umut verse de, Neuer’in performansı Bayern’in galibiyetini garanti altına aldı.
Arsenal ise Lizbon’da Sporting Club karşısında zorlu bir mücadele sonunda 1-0’lık galibiyet elde etti; tek golü geç dakikalarda Kai Havertz attı.
