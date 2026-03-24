UEFA duyurdu: Türk takımlarının Avrupa yolu belli oldu
2026-2027 sezonunda Türkiye, UEFA organizasyonlarında 5 takımla temsil edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, gelecek sezon 2 takım UEFA...
2026-03-24T21:21+0300
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 takımla temsil edilecek.
UEFA duyurdu: Türk takımlarının Avrupa yolu belli oldu
21:19 24.03.2026 (güncellendi: 21:21 24.03.2026)
2026-2027 sezonunda Türkiye, UEFA organizasyonlarında 5 takımla temsil edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, gelecek sezon 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 takım UEFA Avrupa Ligi ve 1 takım UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek.
Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Lig Aşaması’ndan katılacak.
Lig ikincisi, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndan başlayacak.
Türkiye Kupası şampiyonu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndan mücadele edecek.
Lig üçüncüsü, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan turnuvaya dahil olacak.
Lig dördüncüsü, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndan katılacak.