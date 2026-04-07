Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen oynayacak mı?
Yarın Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maç kamp kadrosunu açıkladı. Osimhen kadroda yer almadı, Sara ise İzmir'e gitti. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T18:02+0300
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Osimhen kadroya yer almazken, Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen takımla İzmir'e gitti.
Osimhen kadroda yer almadı
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, fizyoterapist eşliğinde sahada koşu yapan Victor Osimhen yer almadı. Gabriel Sara ise takımla birlikte çalışmalara başladı ve kadroda kendine yer buldu.
Ayrıca Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen takımla İzmir'e gitti.
Maç kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina,