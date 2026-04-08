https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/cinli-uzman-iran-abd-ateskesi-taktik-bir-duraklama-1104864185.html
Çinli Uzman: İran-ABD ateşkesi taktik bir duraklama
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Vang, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin 'temkinli bir iyimserlik' gerektirdiğini belirterek İran'ın nükleer sorunu, ABD'nin Ortadoğu'daki... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T15:42+0300
görüş
abd
i̇ran
i̇srail
pakistan
ateşkes
yorum
ortadoğu
lübnan
i̇slamabad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104847436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ae44c2824ab35978d02abbcb128ad8ef.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/ateskes-ilaninin-ardindan-iranlilar-sokaklara-dokuldu-1104847332.html
i̇ran
i̇srail
pakistan
lübnan
i̇slamabad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104847436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fff517e54c6c15d0aadce119491bbb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, i̇srail, pakistan, ateşkes, yorum, ortadoğu, lübnan, i̇slamabad
15:25 08.04.2026 (güncellendi: 15:42 08.04.2026)
Çinli uzman Vang, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ‘temkinli bir iyimserlik’ gerektirdiğini belirterek İran'ın nükleer sorunu, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı ve İsrail'in güvenlik kaygıları gibi temel çelişkilerin hala çözülmemiş olduğunu vurguladı.
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Yönetimi Enstitüsü’nden araştırmacı Vang Peng, Sputnik’e açıklamasında Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi değerlendirdi. Vang, konuya ‘temkinli bir iyimserlik’ ile yaklaştığını ifade etti.
İyimserlik çünkü bu, mevcut çatışmanın tırmanmasından bu yana İran ve ABD'nin 'tam ateşkes' konusunda esaslı bir uzlaşıya vardığı ilk örnek, özellikle Lübnan cephesi de bu kapsama dahil edildi ve 'altıncı Ortadoğu savaşı' düzeyine varabilecek felaket bir tırmanış önlendi. Başbakan Şahbaz Şerif'in her iki tarafı 10 Nisan'da İslamabad'da müzakere için davet etmesi, diplomatik kanalların yeniden aktive edildiğini gösteriyor ve bu zaten olumlu bir işaret.
Ancak kalıcı bir barıştan bahsetmek için henüz çok erken olduğuna dikkat çeken Vang, “İran'ın nükleer sorunu, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı ve İsrail'in güvenlik kaygıları gibi temel çelişkiler çözülmedi. Bu ateşkes, büyük olasılıkla bir taktik duraksamadır. İran'ın ekonomik ve diplomatik baskıyı hafifletmesi gerekiyor, ABD ise seçim yılında yeni bir askeri macera riskinden kaçınmak için çatışmanın yayılma riskini kontrol etmek istiyor” dedi ve şöyle devam etti:
Öngörüm şu ki, önümüzdeki birkaç hafta içinde saldırganlık düzeyi muhtemelen azalacak, ancak yerel gerginlikleri ortadan kaldırmak zor olacak. Gerçek sınav, 10 Nisan İslamabad müzakerelerinden sonra başlayacak. Eğer her iki taraf yalnızca ateşkes anlaşmalarını teyit ederse, durum 'düşük yoğunluklu çatışma' fazına geçer. Eğer Güney Lübnan'da tampon bölge oluşturulması veya İran milis gruplarının hareket kuralları gibi somut konularda yazılı mutabakatlara ulaşabilirlerse, bu daha geniş bir barış sürecinin temelini atabilir. Aksi takdirde mevcut ateşkes, bir sonraki kriz öncesi sadece bir mola olacak.