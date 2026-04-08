Çinli Uzman: İran-ABD ateşkesi taktik bir duraklama

Çinli uzman Vang, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin 'temkinli bir iyimserlik' gerektirdiğini belirterek İran'ın nükleer sorunu, ABD'nin Ortadoğu'daki... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T15:42+0300

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Yönetimi Enstitüsü’nden araştırmacı Vang Peng, Sputnik’e açıklamasında Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi değerlendirdi. Vang, konuya ‘temkinli bir iyimserlik’ ile yaklaştığını ifade etti.Ancak kalıcı bir barıştan bahsetmek için henüz çok erken olduğuna dikkat çeken Vang, “İran'ın nükleer sorunu, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı ve İsrail'in güvenlik kaygıları gibi temel çelişkiler çözülmedi. Bu ateşkes, büyük olasılıkla bir taktik duraksamadır. İran'ın ekonomik ve diplomatik baskıyı hafifletmesi gerekiyor, ABD ise seçim yılında yeni bir askeri macera riskinden kaçınmak için çatışmanın yayılma riskini kontrol etmek istiyor” dedi ve şöyle devam etti:

