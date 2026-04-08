Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü
Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü
Trump'ın açıkladığı ve İran'ın teyit ettiği ateşkes sonrasında İranlılar sokağa döküldü. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T08:55+0300
2026-04-08T08:55+0300
Mehr haber ajansının Tahran şehir sokaklarından yayınladığı görüntülerde, İranlılar "ABD ve İsrail'in yenilgisini" kutladı. İran başkenti Tahran'ın en uzun caddesi olan Valiasr Caddesi'nde yüksek sesli müzik çalarken İran bayrakları taşıyan halkın tezahürat yaptığı görüldü.Arabalar ve motosikletler de üzerlerine İran bayrakları takılmış halde ilerlerken çoğu yerde ateş yakıldı. İran'ın Press TV televizyonu günün erken saatlerinde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İslam Cumhuriyeti'nin zaferini ve ABD ile İsrail'in "tarihi ve ezici yenilgisini" ilan ettiğini bildirmişti.
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
i̇ran, tahran, ortadoğu
i̇ran, tahran, ortadoğu

Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü

08:55 08.04.2026
© REUTERS Majid-AsgaripourAteşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü
Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
Trump'ın açıkladığı ve İran'ın teyit ettiği ateşkes sonrasında İranlılar sokağa döküldü.
Mehr haber ajansının Tahran şehir sokaklarından yayınladığı görüntülerde, İranlılar "ABD ve İsrail'in yenilgisini" kutladı.
© REUTERS Majid-AsgaripourAteşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü
Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü
© REUTERS Majid-Asgaripour
İran başkenti Tahran'ın en uzun caddesi olan Valiasr Caddesi'nde yüksek sesli müzik çalarken İran bayrakları taşıyan halkın tezahürat yaptığı görüldü.
Arabalar ve motosikletler de üzerlerine İran bayrakları takılmış halde ilerlerken çoğu yerde ateş yakıldı.
© REUTERS Majid-AsgaripourAteşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü
Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
Ateşkes ilanının ardından İranlılar sokaklara döküldü
© REUTERS Majid-Asgaripour
İran'ın Press TV televizyonu günün erken saatlerinde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İslam Cumhuriyeti'nin zaferini ve ABD ile İsrail'in "tarihi ve ezici yenilgisini" ilan ettiğini bildirmişti.
