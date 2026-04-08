https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/bolge-icin-firsat-abd-ve-iran-muzakere-icin-masaya-oturuyor-1104868323.html
Bölge için fırsat: ABD ve İran müzakere için masaya oturuyor
Sputnik Türkiye
Suudi uzman Gherraf, mevcut koşullarda İslamabad'ın arabuluculuğuyla ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin, bölgedeki gerginliğin azaltılması... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
görüş
ortadoğu
abd
i̇ran
washington
i̇srail
i̇slamabad
pakistan
tahran
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104847414_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_784651f66327fd219783056c70a8a49b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104847414_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ccbae77665fd92094afd96408221b66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran'ın Islamabad'un arabuluculuğunda iki haftalık ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.
Suudi Arabistan Körfez Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırmacısı Dr. Abderrezzaq Gherraf, Sputnik’e değerlendirmesinde 40 günlük yıpratıcı savaşın sonuçlarının artık yalnızca tarafları değil tüm bölgeyi etkilediğini söyledi.
“Bu 40 günlük yorucu savaşın ardından, sonuçlarının sadece katılımcılarını değil tüm bölgeyi etkilediği ortada. Ortaya çıkan sorunların boyutu, ABD ve İsrail'in başlangıçta beyan ettiği hedeflerin sınırlarını çoktan aştı” diye konuşan Gherraf, sözlerini şöyle sürdürdü:
Mevcut koşullarda Islamabad'un arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkes, gerilimi düşürmek için benzersiz bir fırsat. Açıklandığı üzere bu, ABD ve İran arasında Pakistan'da düzenlenecek doğrudan müzakerelerde nihai anlaşmaya ulaşmak için gerekli olan geçici bir önlemdir.
Dr. Gherraf, “Doğrudan diyalog bile başlı başına büyük bir başarı, zira geçmişteki tüm görüşmeler aracılar üzerinden gerçekleşiyordu. Umarız ki bu yüz yüze temas, daha önce mümkün olmayanı başarabilecek, sessizlik duvarını delip bu çatışmayı sonsuza kadar durduracak anlaşmalar üretilecek. Zira savaşın bedeli artık küresel ekonomi ve tüm dünyadaki sıradan vatandaşlar için çok yüksek” ifadelerini kullandı.