https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/bolge-icin-firsat-abd-ve-iran-muzakere-icin-masaya-oturuyor-1104868323.html

Bölge için fırsat: ABD ve İran müzakere için masaya oturuyor

Sputnik Türkiye

Suudi uzman Gherraf, mevcut koşullarda İslamabad'ın arabuluculuğuyla ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin, bölgedeki gerginliğin azaltılması... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T17:42+0300

görüş

ortadoğu

abd

i̇ran

washington

i̇srail

i̇slamabad

pakistan

tahran

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104847414_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_784651f66327fd219783056c70a8a49b.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran'ın Islamabad'un arabuluculuğunda iki haftalık ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.Suudi Arabistan Körfez Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırmacısı Dr. Abderrezzaq Gherraf, Sputnik’e değerlendirmesinde 40 günlük yıpratıcı savaşın sonuçlarının artık yalnızca tarafları değil tüm bölgeyi etkilediğini söyledi.“Bu 40 günlük yorucu savaşın ardından, sonuçlarının sadece katılımcılarını değil tüm bölgeyi etkilediği ortada. Ortaya çıkan sorunların boyutu, ABD ve İsrail'in başlangıçta beyan ettiği hedeflerin sınırlarını çoktan aştı” diye konuşan Gherraf, sözlerini şöyle sürdürdü:Dr. Gherraf, “Doğrudan diyalog bile başlı başına büyük bir başarı, zira geçmişteki tüm görüşmeler aracılar üzerinden gerçekleşiyordu. Umarız ki bu yüz yüze temas, daha önce mümkün olmayanı başarabilecek, sessizlik duvarını delip bu çatışmayı sonsuza kadar durduracak anlaşmalar üretilecek. Zira savaşın bedeli artık küresel ekonomi ve tüm dünyadaki sıradan vatandaşlar için çok yüksek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/rus-disisleri-ortadoguda-kalici-cozum-icin-ciddi-muzakere-sureci-gerekli-1104863490.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

