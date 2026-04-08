https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/rus-disisleri-ortadoguda-kalici-cozum-icin-ciddi-muzakere-sureci-gerekli-1104863490.html

Rus Dışişleri: Ortadoğu'da kalıcı çözüm için ciddi müzakere süreci gerekli

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasındaki ateşkes mutabakatını değerlendiren Zaharova, kalıcı çözüm için ciddi müzakerelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

dünya

haberler

i̇ran

rusya

mariya zaharova

abd

i̇srail

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104685838_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_064518370cb2e897fd9bf78ae8759fe5.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortadoğu ve İran merkezli krizlerin sona ermesi için tüm bölge ülkelerinin haklarına saygı duyan kapsamlı bir diplomatik çalışmanın şart olduğunu vurguladı.Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, bölgedeki gerilimin nihai çözüme kavuşturulması için önlerinde zorlu bir süreç olduğunu belirtti.Sözcü, çözümün ancak bölge devletlerinin meşru çıkarlarının korunmasıyla mümkün olabileceğini ifade ederek, "Bölgedeki tüm devletlerin yasal hak ve çıkarlarına saygı temelinde, çatışmanın nihai çözümü için ciddi bir müzakere çalışması yürütülmesi gerekiyor" dedi.'Yapay krizlere son verilmeli'Zaharova, yürütülecek diplomatik temasların temel hedefinin, benzer askeri tırmanışların bir daha yaşanmamasını sağlamak olduğunu dile getirdi.Krizlerin dış müdahalelerle tetiklendiğine dikkat çeken Zaharova, "Bu sürecin sonucunda, hiçbir neden yokken ortaya çıkarılan bu tür 'yapay' ve provokasyona dayalı askeri krizlerin tekrarlanmayacağı garanti altına alınmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Sözcü, Rusya'nın bölgedeki istikrarın kalıcı hale gelmesi için müzakere masasında aktif rol oynamaya hazır olduğu mesajını da verdi.

i̇ran

rusya

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

