Savcılık harekete geçti: 'Sen sağ bek ben sol bek' ifadeleri hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda polislere yönelik alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen...
2026-04-08T11:28+0300
İstanbul Beşiktaş'ta dün Yapı Kredi Plaza önündeki polislere yönelik terör saldırısı sırasında çekilen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda, polislere yönelik ifadeler tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek videoda Türk Polis Teşkilatına yönelik alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Videoda, Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek." şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı belirtildi. Sen sağ bek ben sol bek ifadeleri tepki çekti Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan ve paylaşılan video içeriğinde, dün Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, devletin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatına yönelik olay yerinde bulunan kişi ve kişiler tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.Açıklamada, söz konusu kişiler tarafından terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek." şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ifade edildi.Bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemezÖzellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatına yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/israil-konsoloslugu-onunde-silahli-catisma-gerceklestiren-saldirganlarin-olay-yerine-geldikleri-1104842867.html
