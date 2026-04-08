Bakan Tekin açıkladı: Milli Takım için yeni şarkıyı öğrenciler mi yazacak?

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının da rızasını aldım. Bizim şu anda Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisemiz var ve burada da yaklaşık 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı şekilde buralarda toplam 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların 1062'si müzik öğretmeni. Müzik öğretmenlerimiz de çok farklı alanlarda kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi. Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık. Biz yazacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde'. dedi. Destek olmak isteyen sanatçılar varsa onlar da 105 güzel sanatlar lisemizin herhangi birine gidebilirler, buna da çok mutlu oluruz."