İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Bakan Tekin açıkladı: Milli Takım için yeni şarkıyı öğrenciler mi yazacak?
Bakan Tekin açıkladı: Milli Takım için yeni şarkıyı öğrenciler mi yazacak?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağına ilişkin
2026-04-08T16:01+0300
2026-04-08T16:01+0300
türki̇ye
yusuf tekin
milli takım
liseye geçiş sistemi (lgs)
türkiye
milli marş
Yusuf Tekin, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Dünya Kupası'ndaki Türkiye-Avustralya maçı sebebiyle bir gün öne çekilerek 13 Haziran'a alındığını hatırlatan Tekin, sınav sonuçlarının takviminde ise herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.Milli takım için milli marş yazılacakOkullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını aktaran Yusuf Tekin, şunları kaydetti:Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisinin 13 Nisan'da başlayacağını söyledi.Mülakatlar bitti mi?Mülakat konusunda eleştiriler olduğunu, farklı branşlarda uygulama alanları oluşturduklarını, Milli Eğitim Akademisinde teorik ve uygulamalı eğitimin yaklaşık bir yıllık bir periyoda yayıldığını belirten Tekin, "Mülakat bitti." ifadesini kullandı.
yusuf tekin, milli takım, liseye geçiş sistemi (lgs), türkiye, milli marş
yusuf tekin, milli takım, liseye geçiş sistemi (lgs), türkiye, milli marş

Bakan Tekin açıkladı: Milli Takım için yeni şarkıyı öğrenciler mi yazacak?

16:01 08.04.2026
Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağına ilişkin, "TFF Başkanımıza da sordum, 'Biz yazalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde.' dedi." ifadelerini kullandı.
Yusuf Tekin, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Dünya Kupası'ndaki Türkiye-Avustralya maçı sebebiyle bir gün öne çekilerek 13 Haziran'a alındığını hatırlatan Tekin, sınav sonuçlarının takviminde ise herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Milli takım için milli marş yazılacak

Okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını aktaran Yusuf Tekin, şunları kaydetti:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının da rızasını aldım. Bizim şu anda Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisemiz var ve burada da yaklaşık 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı şekilde buralarda toplam 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların 1062'si müzik öğretmeni. Müzik öğretmenlerimiz de çok farklı alanlarda kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi. Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık. Biz yazacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde'. dedi. Destek olmak isteyen sanatçılar varsa onlar da 105 güzel sanatlar lisemizin herhangi birine gidebilirler, buna da çok mutlu oluruz."
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisinin 13 Nisan'da başlayacağını söyledi.

Mülakatlar bitti mi?

Mülakat konusunda eleştiriler olduğunu, farklı branşlarda uygulama alanları oluşturduklarını, Milli Eğitim Akademisinde teorik ve uygulamalı eğitimin yaklaşık bir yıllık bir periyoda yayıldığını belirten Tekin, "Mülakat bitti." ifadesini kullandı.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2026
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda: Maç saatleri takımı etkiler mi? Gruptan çıkma şansımız ne?
3 Nisan, 13:48
