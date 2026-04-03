A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda: Maç saatleri takımı etkiler mi? Gruptan çıkma şansımız ne?
24 yıllık hasretin ardından Dünya Kupası'na katılma hakkın kazanan millilerin maç takvimi belli oldu, peki takımın uyumu nasıl, maç saatleri olumsuz bir etki... 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T10:16+0300
Zeynep Gökalp
Zeynep Gökalp
13:48 03.04.2026 (güncellendi: 10:16 05.04.2026)
Özel
24 yıllık hasretin ardından Dünya Kupası'na katılma hakkın kazanan millilerin maç takvimi belli oldu, peki takımın uyumu nasıl, maç saatleri olumsuz bir etki edebilir mi? Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu "Montella işini çok iyi yapıyor, oyuncular da ona inanıyor, teslim oluyor" dedi. D Grubunda gerçekleşecek maçları değerlendirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Anlat Bakalım programına konuk olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli takım hakkında "Son yıllardaki en güçlü takımımız şu an milli takımımız ve yaşımız çok genç" değerlendirmesinde bulundu.
Takımın en güçlü yanı ne?
A Milli Takım bünyesine Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi isimleri yetiştiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu milli takımın durumunu çok iyi bulduğunu dile getirdi ve 'Son yıllardaki en güçlü takımımız' değerlendirmesinde bulundu:
Bence en güçlü yönü tabii ki bireysel oyunu iyi oynayan oyuncular var, star oyuncularımız var ama dünya futbolu artık isimlerden ziyade takım oyunu bir sistem kurgulanan bir oyun planı üzerinden oynanıyor. Çünkü siz ne kadar isim olursanız olun, bakın İtalya gidemedi Dünya Kupası'na. Dünyanın en iyi kadrolarına sahip Fransa zaman zaman kaybediyor. Yani evet isimler önemli ama bence oluşan bir aile ortamı, takımdaşlık, teknik direktöre inanmak, iyi iletişim kurmak teknik direktörün futbolcularıyla ve oynayan, oynamayan, tribünde kalan herkesin takımın kazanması açısından pozitif bir enerji yaşaması. Bence bunlar takımlarda başarının en önemli faktörleri diye söyleyebilirim. Ve bu sistem kurgulandıktan sonra da bireysel oyuncuların artık performansları daha da artabiliyor. Yani eğer sizin bir yetenekli oyuncu havuzunuz, eğer yetenekli oyuncularla kurulu takımlarınız varsa ki biz yıllardan beri birçok yetenekli oyuncularımız hep oldu. Ama birlikte oynayan, bir sistem içerisinde oynayan, bir oyun tanımı olan, birlikte oynamayı başaran son yıllardaki en güçlü takımımız şu an milli takımımız ve yaşımız çok genç. Artık bundan sonraki süreçteki bütün dünya kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında hep olmamız gerekiyor ki Türk futbolu adına da dünyaya tanıtma anlamında da geleceğimiz için çok değerli olsun.
'Montella işini çok iyi yapıyor'
İyi bir jenerasyonumuz var. Montella'nın hakkını vermek gerekiyor, başarısız olsak sorumlusu kim olurdu? Başarı varsa da en büyük pay sahibi Montella'dır. Bu topraklara göre davranmak zorunda bir teknik adam. Oyuncularla iletişimi iyi, taraflara verdiği mesaj iyi, onlardan nasıl verim alacağını çok iyi biliyor. Oyuncularla iletişimi çok iyi, oyuncuları izliyor. Bir bakıyorsunuz Premier Lig maçında, La Liga maçında. Türkiye'de her hafta bir süper lig maçında. İşini çok iyi yapıyor. Oyuncular da ona inanıyor, teslim oluyor, çok başarılı. Bir sürü eksik bulabiliriz ama milli takımlar lig takımları gibi sürekli beraber oynayan takımalar değil ama burada birliktelik çok iyi yakalandı. Ben kendisini çok başarılı buluyorum
'Herkes santrfor ihtiyacımız var diyor ama çözüm yok'
Hoca 4-6-0'a alışık. Santrfor ihtiyacımız var diyor herkes ama çözüm yok. Deniz Gül var, baktığınızda oraya isim konduramıyoruz. Buraya gelene kadar da hep böyle oynadık. Zaman zaman Barış Kerem oynadı, rotasyon yaptık. Değişim belki oyuncuları da hoşuna gitmeye başladı. Elimizden de çok başka bir şey gelmediğine göre, nasıl daha iyi oynarız dememiz gerekiyor. Yetenekli oyuncularımız iyi oynuyor, eksiğimiz; ceza sahası içinde çok çoğalamıyoruz ama üst düzey oyuncularımız var. Şu an santrfor konusunda kim olur dediğimde bir isim aklıma gelmiyor milli takım için ama Barış oynadı, Kerem oynadı.
A Milli Futbol Takımı D Grubunda: Hangi maçı rahat alır?
Ben ilk iki maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Amerika maçını bilemiyorum ama, iki maçı geçeriz. İlk maçlar çok değerli, Kanada'da oynanacak ilk maç. Moralli başlamak çok önemli turnuva açısından. İlk maçı kazandıktan sonra Paraguay'ı da geçeceğimizi düşünüyorum. Amerika maçında da, Amerika'nın turnuvaya nasıl başlayacağı önemli.
Milli takım maçları çok erken saatlerde? Bu dezavantaj mı?
Tabi önceden gidilecek Amerika'ya, kolay değil tabi adaptasyon ama mecburen adapte olmaları gerekecek. Avrupa ülkelerinin çoğu için önemli bir detay. 1994'te de bu organizasyon Amerika'da olmuştu. Federasyonun bir daha vermesini doğru bulmuyorum şahsen. Bütün ülkelerin düşünülmesi lazım. Mecbur adapte olmak zorundayız, gideceğimiz yerde hiçbir bahaneye sığınmadan hazırlanmamız gerekiyor.
'Bu oyuncular da milli takımı izleyerek büyüdü'
24 yıl sonra Dünya Kupası'nda giden A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu 2002 yılında dünya kupasında ter döken oyuncu ve teknik direktörlere seslenmiş ve 'Bize destek olun' çağrısında bulunmuştu.
Teknik Direktör Eroğlu bu çağrıyı anlamlı bulduğunu dile getirdi ve şunları ekledi:
Bu oyuncular büyüme yaşlarındayken milli takımı seyrederek büyüdüler. Şimdi izledikleri oyunculara çok güzel bir davet var, biz ülke olarak maneviyata önem veriyoruz. Motivasyon anlamında çok önemli. Biz başarırsak hep birlikte başaracağız. Bu çağrıyı çok iyi buluyorum. Onlar da bir dönem milli takım forması giydiler. Jenerasyonlara örnek olmak gerekiyor. Bir Dünya Kupası'nda yine konuşacağız bunları. Başarılı olursak çok önemli.
Dünya Kupası maçları saat kaçta?
20 Haziran'da San Francisco'da oynanacak Paraguay maçı saat 07.00'da başlayacaktı. Turnuva planlamasındaki güncellemeye başlama saati 06.00'a çekildi.
Milliler ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran'da saat 07'de, üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile saat 05'te karşı karşıya gelecek.