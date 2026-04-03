A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda: Maç saatleri takımı etkiler mi? Gruptan çıkma şansımız ne?

Bence en güçlü yönü tabii ki bireysel oyunu iyi oynayan oyuncular var, star oyuncularımız var ama dünya futbolu artık isimlerden ziyade takım oyunu bir sistem kurgulanan bir oyun planı üzerinden oynanıyor. Çünkü siz ne kadar isim olursanız olun, bakın İtalya gidemedi Dünya Kupası'na. Dünyanın en iyi kadrolarına sahip Fransa zaman zaman kaybediyor. Yani evet isimler önemli ama bence oluşan bir aile ortamı, takımdaşlık, teknik direktöre inanmak, iyi iletişim kurmak teknik direktörün futbolcularıyla ve oynayan, oynamayan, tribünde kalan herkesin takımın kazanması açısından pozitif bir enerji yaşaması. Bence bunlar takımlarda başarının en önemli faktörleri diye söyleyebilirim. Ve bu sistem kurgulandıktan sonra da bireysel oyuncuların artık performansları daha da artabiliyor. Yani eğer sizin bir yetenekli oyuncu havuzunuz, eğer yetenekli oyuncularla kurulu takımlarınız varsa ki biz yıllardan beri birçok yetenekli oyuncularımız hep oldu. Ama birlikte oynayan, bir sistem içerisinde oynayan, bir oyun tanımı olan, birlikte oynamayı başaran son yıllardaki en güçlü takımımız şu an milli takımımız ve yaşımız çok genç. Artık bundan sonraki süreçteki bütün dünya kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında hep olmamız gerekiyor ki Türk futbolu adına da dünyaya tanıtma anlamında da geleceğimiz için çok değerli olsun.